Торговый центр на Доватора продают частями

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска объявил аукцион по продаже пяти объектов недвижимости, среди них три лота расположены в ТЦ «Автоград» по адресу Доватора, 11.

Так, один из лотов включает в себя помещения на 3 и 4 этажах здания. Площадь — 8618,1 кв. метр, начальная цена лота — 89,4 млн рублей. В качестве ограничений и обременений указано наличие действующих договоров об аренде (один из них заключен до января 2025 года).

Решение о приватизации 3 и 4 этажей ТЦ «Автоград» изначально было принято депутатами горсовета Новосибирска еще в декабре 2021 года, однако попытки продать эти помещения предпринимались мэрией и ранее. Согласно информации, размещенной на сайте Торги России, аукционы объявленные на 16.04.2019, 24.05.2019, 13.08.2019, 15.01.2020, 03.03.2020, 06.04.2020 годах не состоялись в связи с отсутствием заявителей. Ценовые предложения по данному объекту на нынешних торгах принимаются до 19 апреля. Шаг аукциона — 4,4 млн рублей, сумма задатка — 8,9 млн рублей.

Еще два лота, выставленные на продажу в этом здании, расположены на втором этаже. Эти помещения свободны от арендных отношений, площадь каждого из них — 94 кв метра. Начальная цена лотов — 3,1 млн рублей. Шаг аукциона 158 тысяч рублей, сумма задатка — 316 тысяч рублей. Решение о приватизации помещений на втором этаже здания на Доватора, 11 (всего восемь помещений общей площадью 401,4 кв. метр на втором этаже и помещения на 3,4 этажах) принято советом депутатов города Новосибирска от 05.12.2022 № 462 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2023 год». Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 06.03.2023№ 1071.

Кроме этих помещений, мэрия продает нежилое одноэтажное здание по адресу ул. Новоуральская, 10 с земельным участком. Площадь здания 2206,5 кв. метров, земельного участка — 7279 кв. метров. Начальная цена — 17,6 млн рублей и 32,2 млн рублей соответственно (с НДС). Отмечается, что данное помещение свободно от арендных отношений.

Пятым лотом выставлено нежилое помещение в подвале по ул. Владимировская, 7. Площадь помещения – 169 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 млн рублей. Имеется арендатор с договором до сентября 2025 года.

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