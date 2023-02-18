«Сибирский молл» и «Новая высота» сменили собственника

Подведены итоги торгов по продаже Торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл», Делового центра «Новая Высота», а также движимого имущества, принадлежащих ООО «Торговый квартал-Новосибирск». Напомним, Внешэкономбанк выставил на продажу эти активы в январе 2023 года. Стартовая цена лота составляла 3.7 млрд рублей. Торги проходили в форме английского аукциона. Шаг торгов составлял 74 млн рублей.

Судя по протоколу подведения итогов аукциона, на торги было подано две заявки: от ООО «Сибирская высота» и ЗАО «Глобус». Однако, первая компания не сделала ни одного предложения на аукционе. В итоге победителем было признано ЗАО «Глобус». Лот был продан по стартовой цене.

По данным Seldon.Basis , директором компании является Марьяна Александровна Бойко. Информация об учредителях закрыта, но ранее в собственниках компании значился Александр Бойко. Компании принадлежат товарные знаки Марриотт, Marriott, Grand Autograph.

Напомним, в июле 2022 года отель «Новосибирск Марриотт» вышел из портфолио компании Marriott International и сменил название на «Гранд Автограф Отель Новосибирск» (юридическое лицо ЗАО «Глобус» осталось прежним). Собственник отеля Marriott в Новосибирске, учредитель группы компаний TS Group Александр Бойко пояснял редакции, что отель продолжит работу автономно.

В портфеле коммерческой недвижимости Бойко такие крупные объекты в Новосибирске, как отель Ramada Wyndham, элитный жилой комплекс «Жуковка» и т.д. Кроме того, бизнесмен продвигает реализацию образовательного центра «РОСТ».

ТРЦ «Сибирский Молл» — четвертый по общей площади торговый центр Новосибирска (64 527 кв. м). Дневной трафик — 16 тыс. человек, открытый паркинг на 1 650 машиномест. В ближайшие 1-3 года неподалеку от ТРЦ заселятся семь новых жилых комплексов комфорт и бизнес-классов, что увеличит первичную зону охвата на 10 тыс. человек, говорится в презентации лота.

Что касается делового центра «Новая высота», то он пятый по общей площади среди объектов офисной недвижимости в Новосибирске. Общая площадь ДЦ — 33 621 кв. м, арендопригодная площадь — 18 829 кв. м, крытый паркинг на 171 машино-место. Ранее Александр Назаров, новосибирский брокер, учредитель компании Nazarov & Partners пояснял редакции, что эти два объекта находились в продаже с момента их постройки в 2008 году.

Ранее редакция рассказывала о проекте по созданию в Новосибирске масштабного турпроекта «Заповедный лес».