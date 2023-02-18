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«Сибирский молл» и «Новая высота» сменили собственника

  • 18/02/2023, 20:33
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Александр Бойко купил «Сибирский молл» и «Новую высоту»
Александр Бойко расширил свой портфель коммерческой недвижимости в Новосибирске.

Подведены итоги торгов по продаже Торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл», Делового центра «Новая Высота», а также движимого имущества, принадлежащих ООО «Торговый квартал-Новосибирск». Напомним, Внешэкономбанк выставил на продажу эти активы в январе 2023 года. Стартовая цена лота составляла 3.7 млрд рублей. Торги проходили в форме английского аукциона. Шаг торгов составлял 74 млн рублей.

Судя по протоколу подведения итогов аукциона, на торги было подано две заявки: от ООО «Сибирская высота» и ЗАО «Глобус». Однако, первая компания не сделала ни одного предложения на аукционе. В итоге победителем было признано ЗАО «Глобус». Лот был продан по стартовой цене.

новости Новосибирска

Отель «Новосибирск Марриотт» меняет имя

По данным Seldon.Basis,   директором компании является Марьяна Александровна Бойко. Информация об учредителях закрыта, но ранее в собственниках компании значился Александр Бойко. Компании принадлежат товарные знаки Марриотт, Marriott, Grand Autograph.

Напомним, в июле 2022 года отель «Новосибирск Марриотт» вышел из портфолио компании Marriott International и сменил название на «Гранд Автограф Отель Новосибирск» (юридическое лицо ЗАО «Глобус» осталось прежним). Собственник отеля Marriott в Новосибирске, учредитель группы компаний TS Group Александр Бойко пояснял редакции, что отель продолжит работу автономно.

В портфеле коммерческой недвижимости Бойко такие крупные объекты в Новосибирске, как отель Ramada Wyndham, элитный жилой комплекс «Жуковка» и т.д. Кроме того, бизнесмен продвигает реализацию образовательного центра «РОСТ».

Один из первых крупных ТРЦ Новосибирска выставлен на продажу

Один из первых крупных ТРЦ Новосибирска выставлен на продажу

ТРЦ «Сибирский Молл» — четвертый по общей площади торговый центр Новосибирска (64 527 кв. м). Дневной трафик — 16 тыс. человек, открытый паркинг на 1 650 машиномест. В ближайшие 1-3 года неподалеку от ТРЦ заселятся семь новых жилых комплексов комфорт и бизнес-классов, что увеличит первичную зону охвата на 10 тыс. человек, говорится в презентации лота.

Что касается делового центра «Новая высота», то он пятый по общей площади среди объектов офисной недвижимости в Новосибирске. Общая площадь ДЦ — 33 621 кв. м, арендопригодная площадь — 18 829 кв. м, крытый паркинг на 171 машино-место. Ранее Александр Назаров, новосибирский брокер, учредитель компании Nazarov & Partners пояснял редакции, что эти два объекта находились в продаже с момента их постройки в 2008 году.

 

Ранее редакция рассказывала о проекте по созданию в Новосибирске масштабного турпроекта «Заповедный лес».

Фото с сайта Внешэкономбанка

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Сибирский Молл Коммерческая недвижимость в Новосибирске бизнес-центр Александр Бойко


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