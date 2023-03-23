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С 26 марта аэропорт Толмачево переходит на летнее расписание

  • 23/03/2023, 17:56
Автор:
аэропорт Толмачево
В летнем расписании продолжатся субсидируемые рейсы из Новосибирска по 33 направлениям.

В Толмачево с конца марта начнет действовать летнее расписание, период которого продлится до 28 октября, сообщает пресс-служба аэропорта.

В летнем расписании продолжатся субсидируемые рейсы авиакомпаний S7 Airlines, «ИрАэро» и «Ямал» из Новосибирска по 33 направлениям: Анадырь, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Горно-Алтайск, Грозный, Игарка, Ижевск, Калининград, Кемерово, Кызыл, Магнитогорск, Махачкала, Надым, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Оренбург, Певек, Пермь, Салехард, Самара, Талакан, Тобольск, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск и Челябинск.

— В 2023 году продолжается программа субсидирования авиаперевозок отдельных категорий пассажиров из городов Дальнего Востока в узловые аэропорты РФ <…>. Перечень субсидируемых направлений по данному постановлению включает такие города, как Благовещенск, Владивосток, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Чита, Улан-Удэ, Хабаровск и Якутск. Рейсы по направлениям выполняются авиакомпаниями S7 Airlines, «АЛРОСА», «Якутия», NordStar и «Аврора», — говорится в сообщении.

В летнем расписании увеличится частота рейсов авиакомпании на направлениях: Барнаул, Братск, Владивосток, Горно-Алтайск, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Мирный, Москва, Сочи, Хабаровск, Якутск и др. Всего полёты S7 Airlines из аэропорта Толмачево планируются по 57 внутрироссийским направлениям, добавили в пресс-службе Толмачево, плюс в Анадырь, Игарку и Надым.

Отмечается, что авиакомпания «Смартавиа» с мая увеличивает частоту рейсов в Санкт-Петербург до ежедневной. Авиакомпания «Победа», в свою очередь, с апреля запускает второй ежедневный рейс в Москву.

На международных направлениях дальнего зарубежья S7 Airlines продолжит выполнение регулярных рейсов в Дубай, Анталью и Стамбул, а с конца мая возобновляет регулярные полеты в Пекин и Урумчи.

Авиакомпания «Аэрофлот» заканчивает полетную программу в Бангкок и Пхукет и с апреля приступает к выполнению прямых рейсов в Анталью с частотой шесть раз в неделю. Также в Анталью продолжит выполнение чартерных рейсов на регулярной основе турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines.

На направлении Новосибирск – Дубай продолжится выполнение рейсов авиакомпанией Flydubai.

— Летние программы чартерных авиаперевозчиков Nordwind, «Икар» и «Азур Эйр» по направлениям пляжного отдыха в настоящее время находятся на этапе формирования, — уточнили в компании.

Что касается направлений ближнего зарубежья, авиакомпания S7 Airlines увеличит частоту полетов в такие города, как Бухара, Душанбе, Самарканд, Ташкент и Фергана. Продолжат полеты новые партнеры аэропорта Толмачево — авиакомпании «Ширак Авиа», Flу Arna в Ереван и «AZAL Azerbaijan Airways» в Баку, Panorama Airways в Ташкент. С апреля планирует начать полеты в Ереван новая авиакомпания Armenian Airlines, а с мая – авиакомпания FlyOne. Авиакомпания Республики Таджикистан «Сомон Эйр» увеличивает летом частоту полетов в Душанбе и Худжанд. Традиционные партнеры аэропорта авиакомпании Uzbekistan Airways и «АвиаТраффик» продолжат выполнение регулярных рейсов в Ташкент, Фергану и Ош и Бишкек, соответственно. Авиакомпания Qazaq air будет продолжать выполнение рейсов в Астану и Усть-Каменогорск.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске откроют станцию техобслуживания Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Общество Транспорт

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : летнее расписание Аэропорт Толмачево авиаперелёты


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