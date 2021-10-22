Как купить квартиру в новостройке: оформляем ДДУ

Подготовьте пакет документов

Перечень необходимых документов разнится в зависимости от того, на чье имя покупается квартира, и каким образом будет производиться оплата:

— Если вы не состоите в браке и приобретаете жилье по предоплате либо в рассрочку, то квартира оформляется только на ваше имя. Из документов в этом случае понадобится лишь паспорт.

— Если вы в браке, но квартиру оформляете на себя, нужно официальное согласие вашего супруга. Этот документ супруг может оформить у нотариуса, имея при себе паспорт и свидетельство о заключении брака. Ваше присутствие не требуется. Если же у вас заключен брачный договор, где сказано, что вся приобретаемая недвижимость становится вашей собственностью, то он заменит собой документальное согласие супруга.

— Если квартира приобретается в совместную собственность с супругом, то для заключения сделки нужно будет предоставить ваши паспорта и свидетельство о заключении брака. Присутствовать на подписании ДДУ вам придется вдвоем, либо нужна будет нотариальная доверенность от отсутствующего супруга.

— При покупке квартиры в ипотеку документов потребуется много – их список даст банк. Имейте в виду, что у крупных застройщиков часто трудятся ипотечные брокеры, которые помогают с оформлением ипотечного займа. Если же такого специалиста нет, обращайтесь напрямую в банк и действуйте в соответствии с требованиями, о которых вам подробно расскажут банковские служащие.

Перед тем, как отправиться на сделку, еще раз уточните у застройщика перечень необходимых документов и проверьте их наличие.

Подписывайте ДДУ только после проверки

После того, как представитель застройщика выдаст вам договор, возьмите его домой для проверки. Если менеджер настаивает на подписании здесь и сейчас – это тревожный сигнал, в этом случае следует проверить документ с особой тщательностью. После получения ДДУ на руки рекомендуем следующий порядок действий:

— Обратитесь для проверки договора к независимому юристу. Покупка квартиры – серьезная сделка, поэтому не стоит экономить несколько тысяч на юридической помощи, рискуя впоследствии потерять миллионы. В правильном договоре указывается: стоимость квартиры, ее планировка, метраж и высота потолков; выбранный этаж и плановый номер квартиры; строительный адрес здания и кадастровый номер участка застройки; гарантия на саму квартиру (5 лет) и на инженерные коммуникации (3 года); страхование ответственности девелопера. И конечно, ДДУ должен содержать как ваши паспортные данные, так и полные реквизиты застройщика;

— Посмотрите, что сказано в ДДУ о сроке передаче ключей. Внимательно изучите условия передачи и прописанный в соответствии с этим срок наступления данного этапа;

— Прочтите с юристом пункт о компенсации размера жилья. Нередко девелопер составляет договор, учитывая только свои интересы. В частности, если квартира окажется меньше обещанной, покупатель не получает компенсации. Но при этом за отклонение в большую сторону должен отдать дополнительные деньги;

— Посмотрите, кто подписывает договор со стороны застройщика. Если это не генеральный директор, а любой другой сотрудник компании, потребуйте оригинальную доверенность и попросите заверить для вас ее копию. Это обезопасит вас от потери денег, если у девелопера возникнут проблемы.

Грамотный юрист, к которому вы обратитесь, обязательно заметит любые нестыковки и внесет свои правки в договор до его подписания. После этого вы сможете договориться с застройщиком об изменении ДДУ. Если же проект договора долевого участия вы получили заранее (мы советовали это в первой статье цикла) и уже проверили у юриста, сюрпризов будет меньше – важно лишь сверить проект с оригиналом ДДУ.

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