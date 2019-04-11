А:СТАРТ открывает дорогу к рынку HealthNet НТИ для команд из регионов России

С 8 по 10 апреля в Технопарке Новосибирского Академгородка в рамках весенней сессии акселерационной программы А:СТАРТ работала новая секция по направлению HealthNet Национальной технологической инициативы, сообщили в пресс-службе Академпарка. В программе приняли участие 37 человек из пяти регионов России — Новосибирской области, Алтайского края, Кузбасса, Пермского края и Московской области. Они представили 16 проектов по разработке фармацевтических препаратов, медицинских устройств для гематологического анализа и внедрению искусственного интеллекта и нейроассистентов в работу медицинских учреждений.

По результатам финальной питч-сессии победителями стали два проекта. Первый — разработали Алексей Добасов и Юлия Павлова (Пермский край). BioGenom — многофункциональная медицинская платформа на базе искусственного интеллекта, которая обладает экспертной системой для самостоятельного скрининга состояния здоровья и интеллектуальным диалоговом помощником для врача. Второй проект-победитель — разработка Руслана Халимова и Ольги Высоцкой (Алтайский края) по созданию фармацевтической композиции для профилактики старческой саркопении и остеопороза, а также функциональная система ее доставки в организм.

Победители получили приглашение на конкурс фармацевтических и медицинских разработок «Стартап-ралли 2019», который дает командам возможность получить денежные призы, экспертную поддержку индустриальных партнеров, а также принять участие в федеральных отраслевых конференциях и выставках.

— Сейчас тренд среди начинающего бизнеса — это кооперация команд. Медицинским стартапам очень важно находить синергию с другими проектами, потому что в одиночку выйти на рынок достаточно тяжело. Участникам повезло, что Новосибирск — площадка с хорошим научным потенциалом, и условия, которые здесь создаются, позволяют стартапам кооперироваться и развиваться, — отметил директор по взаимодействию с инвесторами ООО «Нейроботикс» Юрий Федоткин.

Фото: предоставлено пресс-службой Академпарка