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В Правительстве Новосибирской области при участии АО «РЭС» состоится семинар по вопросам подключения к электросетям

  • 20/01/2023, 11:42
Организатором мероприятия выступает региональное Министерство ЖКХ и энергетики при участии системообразующего электросетевого предприятия области – акционерного общества «Региональные электрические сети».

энергетика31 января в 16:00 в Большом зале Правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18) состоится семинар по вопросам подключения к электросетевой инфраструктуре льготной категории потребителей (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с технологическим присоединением объектов от 15 до 150 кВт по 2,3 категории надежности электроснабжения).

Организатором мероприятия выступает региональное Министерство ЖКХ и энергетики при участии системообразующего электросетевого предприятия области – акционерного общества «Региональные электрические сети».

Вниманию представителей СМПС будут представлены доклады по итогам года в сфере технологического присоединения к электросетям, об изменениях в отраслевом законодательстве и развитии клиентских сервисов АО «РЭС». После официальной повестки планируется перевести семинар в формат диалога для обсуждения наиболее актуальных и животрепещущих вопросов для льготной категории потребителей.

Приглашаем всех желающих представителей СМСП посетить мероприятие и присоединиться к обсуждению. Для этого нужно до 26 января зарегистрироваться по электронной почте seminar@eseti.ru или по телефону 8-800-234-56-70, сообщив наименование организации, ФИО представителя и контактный телефон. Предварительная регистрация обязательна, при посещении семинара при себе необходимо иметь паспорт.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электросети АО «РЭС»


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