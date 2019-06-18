Тоже центр. Исторический

Квартал шлакоблочных двухэтажек на улицах Декабристов, Никитина, Грибоедова в обозримом будущем станет новым примером «перезагрузочной» урбанизации и войдет в формирующуюся историческую зону. Войдет, обретя новую инфраструктуру, и даже расширит собой собирательное понятие «центр». Столь привлекательная судьба района была оглашена на выездном заседании, которое мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел 17 июня на улице Декабристов.

Локацией совещания стала зона сноса, фактически уже являющаяся стройплощадкой для компании «Брусника Сибакадемстрой» — девелопера, имеющего наработанный опыт именно в сфере вторичной урбанизации. Аналогичным образом в свое время был «перезапущен» квартал в другой части улицы Декабристов — уже обжитой ныне и успешно интегрированной в респектабельный городской центр.

В сентябре 2017 года между мэрией города Новосибирска и девелопером был заключен договор о развитии застроенной территории общей площадью 1,84 га в границах улиц Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском районе со сносом аварийных домов. В них проживало 158 семей, 351 человек.

— Пока было приостановлено действие федерального законодательства по расселению ветхого и аварийного жилья, мы не стояли на месте, — сказал в ходе совещания Анатолий Локоть. — У нас действовала своя программа развития застроенных территорий. И в рамках этой программы мы привлекали строительные организации, чтобы вместе с ними вести расселение людей и запускать новое развитие микрорайонов. Дома этого квартала были построены в 1943-1945 годах из эрзац-материалов. Износ их был большой, особых проблем с расселением не было — люди в большинстве своем расставались с ними без сожаления. Очень впечатляют объемы расселения: семь домов расселила компания, один дом — муниципалитет.

Как подчеркнул компании «Брусника Сибакадемстрой» Михаил Ансимов, реконструирована будет и дорожная инфраструктура, ибо новый статус и новый функционал квартала требуют современной уличной сети. Предусмотрено подземное парковочное пространство под всем кварталом. По словам Михаила Ансимова, более интенсивное использование территории отнюдь не даст «шанхайского эффекта»: в квартале будет соблюдаться баланс урбанистического уюта и комфортной просторности. Под площадь застройки попадают 30%, остальные 60% — это общественные и рекреационные пространства.

Проектом предусмотрены три очереди строительства. Общий срок реализации — 2 квартал 2019 года — 3 квартал 2023 года. По завершению здесь будут проживать около 1100 жителей в 560 квартирах. Предполагается почти полное замещение застройки — от прежней панорамы квартала останется лишь кирпичная четырехэтажка, когда-то казавшаяся гигантом средь приземистых шлакоблочных домов — она построена в те же времена, но более основательно, потому в сносе не нуждается. Рациональный историзм — вообще весомая составляющая в работе над этой территорией. Этажность одноподъездных домов будет средней (5-7-9 этажей), приближенной к профилю городов европейского северо-запада, а обновленная инфраструктура «сошьет» новый квартал с ценной исторической застройкой: будет сделан бульвар до вокзала «Новосибирск-Южный».

— Территория этой станции и пространство у клуба имени Попова — это охранная зона, зона концентрации памятников промышленно-гражданской архитектуры начала прошлого века, — отметил Анатолий Локоть. — Потому интегрировать ее с этим кварталом — красивый и интересный замысел. Мы обсудили его с федеральным Министерством культуры и получили одобрение. Думаю, можно в этом же ключе проработать и имя будущего квартала — отразить в нем историческую сущность места. Например, обыграть именное родство с Алтайской железной дорогой — с «Алтайкой», как ее называли в 1900-х.

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