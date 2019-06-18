Выпускница НГТУ НЭТИ в списке перспективных российских предпринимателей

В середине июня РБК опубликовал список молодых россиян, которые двигают страну и инновации вперед. Критерии отбора — возраст до 35 лет и значительный потенциал роста компании за последние несколько лет. В список самых перспективных российских предпринимателей попала выпускница факультета гуманитарного образования НГТУ НЭТИ, создатель онлайн-сервиса для обучения фармацевтов Pharmznanie Елена Ватутина, сообщили в пресс-службе университета.

В 2016 году Елена Ватутина совместно с Марией Рябухой запустила онлайн-сервис для повышения квалификации фармацевтов и провизоров.

Переобучение и подтверждение квалификации сотрудников — одно из лицензионных требований для аптечной розницы. Дистанционные курсы обходятся на 30 % дешевле офлайн-обучения, поэтому сервис стал популярным у региональных аптечных сетей. Сейчас им пользуются более 60 тыс. специалистов фарминдустрии в России и странах СНГ.

— Нужно увлекаться не только идеей и продуктом, но и той ценностью, которую он привносит на рынок. Крайне редко начинающий предприниматель готов снять телефонную трубку и обзвонить большое количество потенциальных клиентов. Причем не просто навязывая, а выясняя, какая у этого клиента есть боль или потребность, что ему нужно. Даже на самых зрелых рынках всегда найдется болевая точка. Именно ее выяснение помогает прийти к пониманию, на что необходимо тратить свое время при разработке продукта, — рассказала основатель компании Pharmznanie и ее генеральный директор, выпускница кафедры социологии и массовых коммуникаций НГТУ НЭТИ Елена Ватутина.

Отмечается, что на старте соосновательницы вложили в проект порядка 8 млн рублей из собственных средств. Уже через год после запуска стартапу удалось привлечь 100 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив.

На базе Pharmznanie созданы маркетплейс для фармпроизводителей и аптек PharmMarket, потребительский сервис «Кешбэк от аптек» и образовательная платформа для врачей Medznanie. В 2019 году компания выводит бренд Pharma.Global на мировой рынок.

Фото: М. Овчаренко, А. Деревягина