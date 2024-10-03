Трафик новосибирских ресторанов и баров за год вырос на 10 %

За прошедшие девять месяцев число чеков в ресторанах и барах России выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в сервисе «Чек Индекс». При этом, регионы значительно обгоняют по этому показателю Москву и Санкт-Петербург. Новосибирск, показавший прирост трафика 10 %, оказался в числе лидеров.

Наибольшим спросом последние девять месяцев года пользовались рестораны и кафе в Нижнем Новгороде, где аналитики «Чек-Индекс» зафиксировали прирост 21% год к году. В Омске прирост составил 13%. Новосибирск с его 10 % оказался на третьем месте в стране.

Подсчитали аналитики и сумму среднего чека в городах-лидерах. И здесь Новосибирск значительно опережает своих конкурентов. Если в Нижнем Новгороде и Омске посетители ресторанов в среднем тратят 1200 рублей, то в Новосибирске эта сумма составляет 3700 рублей. По последнему показателю столица Сибири вплотную подошла к Москве со средним чеком — 4000 рублей.

Интересно, что прирост трафика в заведениях общепита эксперты связывают с возросшей популярностью внутреннего туризма. Так, по данным Министерства туризма Новосибирской области, за первые семь месяцев 2024-го туристы совершили более 1,6 млн. поездок по нашей области, что на 20% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

— Внутренний туризм активно развивается, мы видим это и в налоговой отдаче от сферы туризма — за первое полугодие текущего года турбизнес уплатил 7,6 миллиарда рублей в виде налогов в бюджет Новосибирской области, что в 1,5 раза превышает прошлогодние показатели, — рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, в свою очередь, проанализировала показатели по бизнес-туризму в Новосибирскую область. В результате исследования было установлено, что Новосибирск стал одним из самых привлекательных городов для летних bleisure-путешествий (командировок с захватом выходных). При этом, 42% туристов, приезжающих по работе, задерживаются в городе подольше, чтобы познакомиться с достопримечательностями и историей столицы Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют ввести туристический налог, а также о том, что отельеры считают это преждевременным.