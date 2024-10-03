НТСК держит на особом контроле подключение тепла в двух районах Новосибирска

Теплоснабжение домов в Кировском и Дзержинском районах находится на особом контроле руководства Новосибирской теплосетевой компании (НТСК).

В Дзержинском районе на завершающем этапе разворота теплосистемы еще остались дома, которые пока не подключены к системе. Причиной этого являются дефекты на небольших внутриквартальных трубопроводах.

– После запуска, в связи с износом труб, повреждения могут возникать снова. Каждое у меня на личном контроле, – рассказал Максим Рябенко, гендиректор Новосибирской теплосетевой компании (НТСК).

По информации СГК, НТСК планирует разработать отдельную программу для повышения надёжности квартальных теплосетей в Дзержинском районе.

Также есть проблемы с качеством теплоснабжения в Кировском районе: не хватает определённых параметров. Сегодня, после проведения мероприятий на Кировской районной котельной, режим должен нормализоваться.

В целом по городу из 8 299 домов тепло получили 8 248, что составляет 99,5% от общего числа.

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