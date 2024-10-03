На торги выставлено 27 контрактов на перевозку мусора в Новосибирске

Региональный оператор системы обращения с ТКО на территории Новосибирской области МУП «Спецавтохозяйство» объявил 27 конкурсов по выбору подрядчиков на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории региона.

Стартовая стоимость лотов варьируется от 32 млн до 202 млн рублей. Все контракты годовые.

Непосредственно в Новосибирске разыгрываются девять лотов:

Вывоз мусора с территории Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского, Кировского, Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов — 17 649,92 тонны в год. Начальная цена контракта — 88,2 млн рублей

Вывоз мусора с территории Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского, Кировского, Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов — 55783 тонны, 185,6 млн руб.

Вывоз мусора из Центрального района — 51 041,30 тонны, 139 млн рублей.

Вывоз мусора из Октябрьского района —13720 тонны, 71,6 млн.

Вывоз мусора с территории Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского, Кировского, Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов — 8,9 тысяч тонн, 38 млн руб.

Вывоз мусора с Советского района — 58308 тонны, 156 млн руб.

Вывоз мусора из Калининского района — 73158 тонны, 201,9 млн руб.

Вывоз мусора с территории Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского, Кировского, Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов — 46226 тонны, 170 млн руб.

Вывоз мусора из Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского, Кировского, Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов — 17649 тонн, 88 млн руб.

Напомним, первый конкурс по транспортировке отходов компания ООО «Экология Новосибирск», которая на тот момент была регоператором, провела в 2019 году. Речь шла о годовых контрактах. Самый крупный лот начальной стоимостью 1,3 млрд рублей выиграла компания ООО «Айсберг», предложившая 982 млн руб. Напомним, он включал в себя вывоз 4,4 млн кубометров мусора из Заельцовского, Октябрьского, Кировского и Ленинского районов Новосибирска, а также из Барабинского, Куйбышевского, Здвинского, Каргатского, Убинского, Чулымского. Черепановского, Маслянинского, Сузунского и Коченевского районов области и города Оби.

Компания также участвовала в торгах на вывоз ТКО из Искитима и Искитимского района (начальная цена контракта 80 млн рублей, 349 тысяч кубометров), Ордынского района (55 млн рублей, 115,5 тысячи кубометров) и Кыштовского района (15,9 млн рублей, 32 тысячи кубометров).

На лот стоимостью 151 млн рублей по вывозу 275 тысяч кубометров мусора из Новосибирского района (кроме поселка Краснообск) претендовали «Айсберг» и «Спецавтохозяйство».

Лот в Северном районе (15 млн рублей, 23,7 тысячи кубов) выиграло ООО ПМК «Агромелиорация»

Остальные площадки региональный оператор отыграл без публичных торгов.

В 2020 году регоператор провел торги по трехлетним контрактам — до 31 декабря 2023 года.

ООО «ЭкоТранс-Н» согласился за 350 млн рублей вывозить мусора из города Обь и также ряда сельсоветов Новосибирского района (Боровской, Верх-Тулинский, Каменский, Кубовинский, Мичуринский, Морской, Мочищенский, Плотниковской, Раздольненский, Станционный, Толмачевский). В год он должен был вывозить 230,8 тысячи кубометров ТКО.

МУП «Спецавтохозяйство» за 1,57 млрд согласилось осуществлять транспортировку отходов на территории Кировского, Первомайского, Советского районов Новосибирска, рабочего поселка Кольцово, поселка Краснообск, Барышевского, Березовского, Криводановского, Кудряшовского, Новолуговского, Яровского сельсоветов Новосибирского района. За год «САХ» должен был вывозить 1,9 млн кубометров отходов.

Кроме того, «ЭкоТранс- Н» выиграл еще четыре лота на общую сумму более 9 млрд рублей.

В феврале 2023 года приказом МинЖКХ МУП «Спецавтохозяйство» получило статус регоператора, сменив ООО «Экологию Новосибирск», которая находилась в банкротстве.

В январе 2024 «Спецавтохозяйство» получило статус регоператора на 7 лет.

Ранее представители «Спецавтохозяйства» заверяли, что компания займет не более 50% рынка перевозок мусора.