Обиженный муж разбил автомобиль экс-супруги в Новосибирске

Бурно и с приключениями провел прошедшую ночь житель Новосибирска. Мужчина где-то набрался храбрости, подкрепиться алкоголем и пошел выяснять отношения с бывшей женой. Сначала сибиряк безуспешно стучался в квартиру возлюбленной, но, осознав, что коммуникативный акт провален, решил отыграться на имуществе.

—В дежурную часть Гвардии позвонила собственница квартиры с улицы Авиастроителей. Женщина сообщила, что к ней домой, угрожая расправой, ломится бывший муж. Направленный на помощь экипаж застал нетрезвого хулигана во дворе дома. Мужчина успел разбить стекла в машине своей бывшей супруги, сломать зеркала заднего вида, оторвать задний бампер и повредить кузовные детали, — сообщили в пресс-службе охранного предприятия.

Мужчина был обезврежен и передан сотрудникам полиции. С ним провели профилактическую беседу и отпустили домой. Правда дебошир на этом не успокоился. Через несколько часов он наведался в квартиру уже к тёще, разбил камнем окно и сломал дверную ручку.