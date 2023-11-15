Трамвай сошел с рельсов на площади Труда в Новосибирске

В Новосибирске с рельсов сошёл трамвай. Движение вагонов в сторону Троллейной парализовано. Авария произошла в среду, 15 ноября, на площади Труда Ленинского района.

В комментариях под публикации люди активно обсуждают данный инцидент.

– Не справился с управлением. – Нужно все пути в городе менять.

Отметим, что на «Яндекс-Картах» данное ДТП не зафиксировано. По картам, препятствий в движении нет.

Напомним, что несколько месяцев назад в Новосибирске с рельсов уже сходил трамвай. Пассажиров на тот момент в салоне не было. Пострадала только водитель трамвая, ее увезли на скорой.

Ранее редакция сообщала о том, что четыре человека получили травмы в ДТП с автобусом в Новосибирске.