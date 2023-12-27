Траншевая ипотека сделала доступнее покупку квартиры в «Семейном доме For Stars»

Стоит отметить, что квартиры в доме стали еще более доступны для покупки благодаря траншевой ипотеке.

— В рамках программы есть возможность уменьшить платеж по ипотеке вполовину до 25 декабря 2025 года, — пояснила руководитель проекта Екатерина Мальцева.

Одним из плюсов дома является современная парковка.

— На территории всего дома под землей расположится паркинг вместимостью 120 машиномест. Въезд в него будет оформлен в виде амфитеатра, где после завершения строительства проведут работы по благоустройству и высадят растения, — подчеркнула Екатерина Мальцева. — Также предусмотрен надземный гостевой паркинг на 15 мест на территории дома.

Стоимость одного парковочного места оценивается в 700 тысяч рублей. Для сравнения: у застройщиков, которые возводят дома в этой локации, цена парковки уходит за 1 миллион рублей.

— По инфраструктуре дом комфорт-класса For Stars — один из интереснейших строящихся объектов Новосибирска: здесь все находится в шаговой доступности. Например, больницы, школы, сады, магазины, транспортная развязка, метро — отметила Екатерина Мальцева. — Максимум 15 минут потребуются для того, чтобы дойти до одного из самых популярных IT-вузов города — СибГУТИ.



Большое внимание в проекте For Stars уделено безопасности будущих жителей дома. Территория будет огорожена, чтобы передвигаться по ней было безопасно даже в ночное время. Кроме того, компания планирует поменять освещение на участке улицы Ленинградской, прилегающем непосредственно к дому, чтобы благоустроить окружающее пространство.



— У нас продумана каждая мелочь. Например, в каждом доме Новосибирска есть почтовые ящики, но мы пошли дальше: у нас отдельно вынесен ящик для спама, чтобы люди не забирали к себе домой всю накопившуюся полиграфию, — отметила Екатерина. — Также в доме на первом этаже будут обустроены два санузла, в одном из них появится место, чтобы переодеть маленького ребенка во время прогулки. Во дворе планируется установить лапомойки, где жители смогут помыть лампы домашним животным после выгула, а также очистить свой велосипед от грязи.

С заботой о жильцах оборудованы лифты. В компании пояснили, что они запрограммированы после использования парковаться на нижнем этаже. При этом ходит лифтовая кабина бесшумно.

Квартиры в For Stars можно приобрести как за наличные, так и с помощью стандартных и льготных ипотечных программ, в том числе с использованием траншевой ипотеки. Это прекрасная возможность для инвестиций, а также для тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия и переехать в качественный, современный и комфортный дом.

«Семейный дом For Stars»

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр

Телефон: 7 (383) 284-17-74

e-mail: forstars@metr-pro.ru

Сайт: for-stars.ru

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