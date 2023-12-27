В 2023 году к системе «Безопасный город» подключили еще тысячу видеокамер в Новосибирске

В 2023 году в Новосибирске установлено более тысячи видеокамер, которые подключены к системе «Безопасный город». Об этом рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. Больше половины из них — биометрические. Чаще всего их ставят в общественных местах: парки, скверы, стадионы, станции и поезда метро, домофоны и так далее.
Система помогла в раскрытии нескольких десятков преступлений, выявить более 160 преступников и найти шесть пропавших без вести.
По данным Минцифры Новосибирской области, всего на сегодня в системе «Безопасный город» доступно более двух тысяч камер видеонаблюдения.
Ранее редакция сообщала, что «Визирь» помогает искать преступников и без вести пропавших в Новосибирске.
Фото: freepik.com, fabrikasimf
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