Рынок маркетинга в 2024 году: цифровизация, русификация брендов, инфлюенс-маркетинг

Автоматизация маркетинга

Любовь Шадрина, заведующая кафедрой маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ, кандидат социологических наук:

— Одна из главных тенденций в маркетинге и продвижении на 2024 год — использование нейронных сетей для автоматизации задач, которые раньше выполнялись людьми. Это позволяет сэкономить время и деньги, открыть новые возможности для развития бизнеса. Компании, внедряющие нейронные сети, могут перевести своих сотрудников на более сложные и интересные работы, освободив их от монотонных задач.

Развитие нейронных сетей происходит нелинейно. С увеличением числа пользователей, скорость их развития усиливается. Таким образом, нейронные сети со временем становятся все более мощными и эффективными. В маркетинге нейросети используются для построения сегментации аудитории, прогнозирования трендов и поведения клиентов. Это помогает компаниям эффективно настраивать свои маркетинговые стратегии и предлагать персонализированный контент, рекламу и рекомендации по продуктам.

Использование нейронных сетей в маркетинге и продвижении в 2024 году дает компаниям шанс повысить эффективность работы, сократить издержки и показать потенциал своих сотрудников. С появлением все более мощных и инновационных моделей нейросетей их роль в бизнесе будет продолжать расти, открывая новые возможности и преимущества для компаний.

Русификация брендов

Ольга Лисиенко, директор агентства стратегических коммуникаций «ВДА»:

— Русификация брендов — это процесс, при котором иностранные компании приспосабливают свои продукты и маркетинговые стратегии под российский рынок и русскоязычных потребителей. Этот тренд связан с желанием брендов установить более тесные связи с российской аудиторией и сделать свои продукты более привлекательными для потребителей. Например, они могут переводить свои названия на русский язык или создавать альтернативные названия, более понятные и близкие потребителям. Это может также включать в себя адаптацию логотипов, использование кириллических шрифтов или добавление элементов, которые отражают русскую культуру. Важным аспектом русификации является также учет культурных особенностей. Бренды изучают российские традиции, обычаи и ценности, чтобы создать продукты и рекламные материалы, которые соответствуют ожиданиям и предпочтениям российских потребителей. Русификация брендов — это стратегия, направленная на более успешное взаимодействие с российским рынком и на создание продуктов и услуг, которые более точно соответствуют потребностям и ожиданиям российских потребителей.

Инфлюенс-маркетинг

Анна Иноземцева, старший преподаватель кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ:

— Бренды сегодня сталкиваются с рядом проблем в мире инфлюенс-маркетинга. Компании беспокоятся о том, что потребители могут не доверять блогерам и их рекомендациям. Все больше компаний пытаются решить эту проблему, создавая собственных блогеров-амбассадоров, которые работают исключительно с одной маркой. Такие амбассадоры стараются создать нативный контент, чтобы его воспринимали потребители.

Важно, чтобы инфлюенсеры были искренними и непринужденными в рекомендациях, чтобы потребители могли им доверять. Такие тенденции показывают, что мир маркетинга меняется, и компании стараются адаптироваться к новым реалиям.

Кибер-угрозы

Наталья Казанцева, руководитель отдела продаж «Реклама Онлайн»:

— Важно понимать, что технологизация несет как положительные, так и отрицательные аспекты. С одной стороны, новые технологии делают нашу профессиональную деятельность эффективной. С другой стороны, они также открывают новые возможности для мошенников и увеличивают уровень кибер-угроз. Поэтому важно быть бдительными и соблюдать меры безопасности при использовании технологий, чтобы защитить себя и своих заказчиков от потенциальных мошеннических атак. Мошеннические схемы используют новые технологии, например, схемы с QR-кодами: аферисты используют размещённые рекламах QR-коды для перенаправления пользователей на фальшивые и опасные сайты. Это может привести к потере личных данных или финансовых средств.

Техно-дизайн

Евгений Мельников, Директор ООО «ЗапСибДизайнПроект»:

— Увеличится количество гиперреалистичных иллюстраций созданных с использованием нейросетей, особенно в интернет-рекламе. Поскольку есть запрос на защиту окружающей среды, количество «экологичных» материалов и цветов в упаковке, видимо, вырастет. Мода на дизайн в стиле «мемфис» постепенно уйдет. Не уменьшится количество новой айдентики и графического переосмысления старой.

Монопозиционирование

Владимир Томко, управляющий партнер и директор по развитию брендингового агентства «Мелехов и Филюрин»:

— Монопозиционирование брендов и жесткое сегментирование брендов. Переход к ситуации «1 продукт для 1 потребителя» — люди устали выбирать, они хотят то, что создано именно для них. Бренды в свою очередь в состоянии давать яркую эмоцию вместо и скидочного давления.

Событийный маркетинг

Ирина Овдина, генеральный директор ММА «МЁД», продюсерского центра медсобытий «ПРЕЗА»:

— Событийный маркетинг становится главным трендом, потому что он может решать разнообразные задачи — улучшение имиджа бренда и увеличение доверия потребителей. Этот тренд также позволяет брендам экспериментировать с новыми и нестандартными форматами мероприятий, привлекая внимание аудитории. Однако для успешного маркетинга критически важен креативный подход и способность создавать уникальные и запоминающиеся события. Сокращение времени проведения мероприятий до 5 часов или даже меньше становится актуальным требованием, так как современные потребители ценят свое время. Формат мероприятий, который сочетает в себе онлайн и офлайн элементы, позволяет достичь эффективности и охватить разные аудитории. Зрелищность является ключевым аспектом событийного маркетинга, эмоциональное воздействие на участников мероприятия способствует их вовлечению. Интерактивность играет важную роль, позволяя участникам взаимодействовать с брендом и друг с другом во время мероприятия.

Ранее редакция сообщала о том, что проблемы и технологии продвижения региональных брендов обсудили в Новосибирске.