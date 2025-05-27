Транспортная доступность ЦКП «СКИФ» улучшается благодаря нацпроекту

В Новосибирской области продолжается масштабная модернизация автодороги «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р»», которая обеспечивает доступ к Центру коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется ввести в эксплуатацию участок протяженностью 2,7 км до конца 2025 года.

На данный момент завершены работы по формированию земляного полотна и устройству основания из щебеночно-песчаной смеси. Ведутся работы по созданию верхнего слоя основания, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, установке водопропускных труб и обустройству примыканий. Параллельно идет строительство тротуаров и велосипедной дорожки, а также установка опор освещения.

По словам Антона Мирошниченко, начальника управления дорожного комплекса областного министерства транспорта и дорожного хозяйства, особое внимание в ходе реконструкции уделяется усилению несущей способности дороги. Полностью заменено земляное полотно и дорожная одежда для устранения пучинообзразования. Это обеспечит круглогодичный проезд, в том числе для тяжеловесного транспорта. Кроме того, на въезде в Кольцово будет изменена схема движения: вместо обычного перекрестка появится круговая развязка, повышающая безопасность для всех видов транспорта.

Реконструкция продиктована строительством ЦКП СКИФ, необходимостью обеспечить транспортную доступность к объекту и увеличить пропускную способность дороги в связи с развитием наукограда Кольцово. Полное завершение работ на объекте запланировано на октябрь 2025 года.

Реализация проекта осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пришедшего на смену «Безопасным качественным дорогам». Ключевой особенностью «Инфраструктуры для жизни» является комплексный подход к развитию населенных пунктов, включающий ремонт дорог, благоустройство территорий, развитие ЖКХ и транспорта. К 2030 году планируется привести в нормативное состояние не менее 60% дорог регионального и межмуниципального значения, 85% дорог опорной сети и на 30% улучшить качество жизни в ключевых населенных пунктах.