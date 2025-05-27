Новосибирская область подписала семь соглашений с Китаем

Представители Новосибирской области во время официального визита делегации регионального министерства экономического развития в Китайскую Народную Республику (КНР) подписали семь соглашений о сотрудничестве в сфере экономики. Они были заключены между представителями новосибирских ведомств, деловых объединений и новосибирского бизнеса.

Так, «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» заключил соглашение с Холдинговой корпорацией развития Шанхэ (Циндао) и транспортной компанией Свободной экономической зоны Шэньяна. Партнерские инициативы Направлены на поддержку и помощь предприятиям и организациям в логистике, перевозке грузов, развитии транспортно-логистической инфраструктуры, а также развитии контейнерных перевозок и аутсорсинга услуг.

УК ОЭЗ «Новосибирск» и Административный комитет Пилотной зоны «Китай-ШОС» будут развивать сотрудничество в транспортно-логистической сфере, оптимизации цепочек поставок, привлечении инвестиций, обмене опытом и расширении международной торговли будут.

Между «Новосибирск Экспоцентр», Административным комитетом Пилотной зоны «Китай-ШОС» и Комитетом содействия развития международной торговли с Россией провинции Ляонин подписано соглашение о взаимодействии в выставочно-конгрессной деятельности. Для продвижения бизнес-контактов и поиска новых направлений кооперации между ними достигнута договоренность об организации совместных международных выставок на территории Китая и Новосибирской области.

Напомним, недавно в Циндао (провинция Шаньдун, КНР) состоялось открытие офиса Информационно-делового центра Новосибирской области. Оно начало работать по запросу бизнеса, активно работающего с Китаем в сфере АПК. Именно в Циндао располагается большое количество переработчиков сельхозпродукции и сельхозпредприятий. О планах открыть офис стало известно еще в 2020 году. Однако тогда сроки открытия не назывались.

На сегодняшний день Китай является основным торговым партнером Новосибирской области во внешне-экономической деятельности.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область получила 5 баллов за сотрудничество с Китаем. Регион отметили на IV Российско-Китайском форуме межрегионального развития, который проходит в Харбине.