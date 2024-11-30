Транспортный налог нужно заплатить до 2 декабря

Каждый владелец автомобиля в России обязан ежегодно платить транспортный налог. Как только граждане покупают автомобиль и регистрируют его на себя, данные о новом движимом имуществе поступают в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Для расчета транспортного налога ФНС учитывается количество дней владения автомобилем за предыдущий финансовый год, начиная с 1 января. В августе—сентябре служба формирует квитанции и отправляет их собственникам. Налоговые уведомления доставляются гражданам по почте заказным письмом или через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Владельцы транспортных средств должны оплатить налог до 1 декабря. В 2024 году граждане платят налог за предыдущий, 2023 год, а в 2025 году будут платить за текущий, 2024-й. Так как в текущем году 1 декабря выпадает на воскресенье, то дата оплаты переносится на понедельник, 2 декабря.

Напомним, в Новосибирской области планируют внедрить механизм ежегодного повышения ставки транспортного налога. Минфин региона предложил привязать ставку к стоимости литра бензина. Для примера: в 2021 году сумма транспортного налога по самому распространенному в области автомобилю мощностью до 150 л.с. Lada Granta составляла 1136 рублей в год, то есть стоимость половины бака бензина. На данный момент полбака стоят 1256 рублей, то есть рост составляет 10,6%. По расчетам Минфина, за счет такой индексации, по сравнению с действующим нормативом, в бюджет региона дополнительно поступят 224 млн рублей. По итогам 10 месяцев 2024 года бюджет Новосибирской области по транспортному налогу поступило 1,8 млрд рублей.

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