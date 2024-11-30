Учреждения профобразования в Новосибирской области заполнены на 110%

В профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования Новосибирской области, на 1 ноября 2024 года обучаются 41431 человек, из них 1812 — в заочной форме, говорится в ответе Минобра, полученном на запрос Inforpo54.

Как уточнили в ведомстве, заполняемость учреждений профобразования в новом учебном году составляет 110%. При этом средний показатель проектной вместимости колледжей Новосибирска ― 120%, что выше, чем в колледжах, расположенных в муниципальных районах, — 89,2%.

— Дополнительный прием на обучение возможен за счет увеличения контрольных цифр приема, путем уменьшения плана приема за счет средств физических и (или) юридических лиц, — отметили в Минобре.

Напомним, летом 2023 года Сергей Федорчук, который на тот момент занимал должность министра образования Новосибирской области, сообщал, что колледжи региона почти исчерпали возможности по приему студентов. По его словам, уже на тот момент многие учреждения профобразования работали со стопроцентной загрузкой в две смены.

Между тем, итоги вступительной кампании в учреждения профобразования региона в этом году стали рекордными. По состоянию на 10 ноября 2024 года приемными комиссиями образовательных учреждений принято 57 891 заявление (в 2023 году — 27750 заявлений).

— От 40 до 60% выпускников школ в нашем регионе выбирают среднее профессиональное образование. При этом мы увеличиваем контрольные цифры приема, которые формируются из потребностей рынка труда, — отмечала на пресс-конференции министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Такую динамику в ведомстве объяснили результатом цифровой трансформации как государства в целом, так и образовательных организаций в частности, а именно ― запуском цифрового сервиса по приему заявлений на обучение в образовательные организации через портал «Госуслуги».

— Данный вид подачи заявления для поступления на обучение в образовательные организации ежегодно стремительно набирает популярность среди абитуриентов. Опыт приемной кампании 2024 года подтверждает, что подача заявления через «Госуслуги» значительно облегчает процесс передачи документов. Данное направление набирает популярность среди абитуриентов, а следовательно, задаст долгосрочный тренд, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Кроме того, в министерстве уверены, что у абитуриентов в принципе растет интерес к среднему профессиональному образованию. Выпускники школ рассматривают его как реальную возможность построить успешную профессиональную траекторию.

По данным Минобразования, в Новосибирской области 55 учреждений профессионального образования, подведомственных министерству. Из них 33 расположены в Новосибирске. В сервисе 2ГИС, в рубрике «Колледж» ― 117 позиций.

Между тем многие школы Новосибирска сегодня также переполнены. Как сообщал начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, 170 школ города учатся в две смены с коэффициентом заполнения от 1,1 до 2. То есть в ближайшие годы есть вероятность, что большая часть этих учеников также пойдут в учреждения СПО.

Ранее редакция рассказывала, что в новом микрорайоне Клюквенный планируется создание образовательного кластера. Его ключевым объектом является губернаторский колледж «Новая смена». В колледже будут созданы 2550 учебных мест (2100 — на очной, 450 — на заочной форме обучения).