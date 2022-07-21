Транспортный налог в России могут временно отменить

При покупке отечественных автомобилей россиян могут освободить от уплаты транспортного налога на два-три года, пишет ГЛАС.ru. Законопроект подготовили в Госдуме, Минпромторг поддержал инициативу, сообщают «Известия».

Освобождением от транспортного налога власти рассчитывают поддержать российский автопром. Одним из авторов идеи стал депутат Госдумы Виталий Милонов.

По мнению партнера международной коллегии адвокатов J&S Константина Ерохина, меру можно в большей степени считать не реальной поддержкой, а средством продвижения российских автомобилей.

Напомним, в конце октября 2021 года решением сессии Заксобрания в Новосибирской области был увеличен транспортный налог. Теперь на автомобиль до 100 л. с. налог составляет 1 тысячу рублей, до 150 л. с. — 2,2 тысячи, а далее — уже по нарастающей. На легковые автомобили стоимостью более 3 млн рублей в начислении налога применяется повышающий коэффициент от 1,1 до 1,3 в зависимости от стоимости и возраста автомобиля. Кроме того, с 1 января 2021 года по налогу на имущество физлиц введен понижающий коэффициент 0,6 в отношении новостроек, применяющийся с 2020 года. Если объект появился в собственности после 1 января 2020 года, к перечисленным налогам в 2021 году будет применен данный коэффициент, за последующие годы будет плановое увеличение на 10%.