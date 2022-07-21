В области прорабатывают большой водный маршрут для туристов

В эфире ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал новый туристический проект «Обские парки».

— Сейчас мои коллеги прорабатывают водный маршрут «Обские парки»: на теплоходе по кольцу можно будет объехать знаковые места. Это будет экскурсионно-развлекательный тур с возможностью активного отдыха. Таких проектов в портфеле региона около десятка, мы их продвигаем в федеральные программы, — рассказал глава региона.

Он пояснил интерес правительства региона к теме туризма. По словам Травникова, на фоне пандемии обозначились туристические преимущества Новосибирской области.

—Активно развиваются направления, связанные с оздоровительным и медицинским туризмом. Набирает обороты исторический и краеведческий туризм в Сузунский, Маслянинский, Ордынский, Куйбышевский районы. Расширяются рекреационные возможности области. Обское море и озеро Чаны привлекают отдыхающих, в том числе, из соседних регионов, — подчеркнул губернатор.

Напомним, на Петербургском международном эконмическом форуме губернатор Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов подписали соглашение, направленное на долгосрочное взаимодействие сторон в сфере развития туризма, в том числе — на сотрудничество для создания туристского кластера «Обские парки». Сообщалось, что соглашение позволит региону участвовать в мероприятиях нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в части комплексного инфраструктурного обустройства прибрежной территории Обского водохранилища.

Первоочередной задачей при формировании туристско-рекреационного кластера «Обские парки» является обеспечение объектами инженерной инфраструктуры проектируемых и имеющихся объектов в полном объеме. Кроме того, на прибрежной территории «Обских парков» будут оборудованы пляжи, причальные стенки, укреплен берег.

Ранее редакция сообщала, что в парке «У моря Обского» планируют проводить зимние фестивали.