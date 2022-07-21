В области прорабатывают большой водный маршрут для туристов

В эфире ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал новый туристический проект «Обские парки».
— Сейчас мои коллеги прорабатывают водный маршрут «Обские парки»: на теплоходе по кольцу можно будет объехать знаковые места. Это будет экскурсионно-развлекательный тур с возможностью активного отдыха. Таких проектов в портфеле региона около десятка, мы их продвигаем в федеральные программы, — рассказал глава региона.
Он пояснил интерес правительства региона к теме туризма. По словам Травникова, на фоне пандемии обозначились туристические преимущества Новосибирской области.
—Активно развиваются направления, связанные с оздоровительным и медицинским туризмом. Набирает обороты исторический и краеведческий туризм в Сузунский, Маслянинский, Ордынский, Куйбышевский районы. Расширяются рекреационные возможности области. Обское море и озеро Чаны привлекают отдыхающих, в том числе, из соседних регионов, — подчеркнул губернатор.
Первоочередной задачей при формировании туристско-рекреационного кластера «Обские парки» является обеспечение объектами инженерной инфраструктуры проектируемых и имеющихся объектов в полном объеме. Кроме того, на прибрежной территории «Обских парков» будут оборудованы пляжи, причальные стенки, укреплен берег.
Ранее редакция сообщала, что в парке «У моря Обского» планируют проводить зимние фестивали.
Фото с Туристического портала Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментарии читателей
Комментировать