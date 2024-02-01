Под окнами многоэтажки нашли тело 14-летней девочки в Новосибирске

Школьница выпала из окна 7-го этажа дома в Октябрьском районе Новосибирска.
― Девочке 14 лет. На месте работают правоохранители и скорая помощь, ― сообщил редакции Infopro54 источник.
Звонок в службу «112» поступил около 13:00. Очевидцы сообщили, что нашли тело ребенка под окнами многоэтажки на улице Кирова,25. По их словам, подросток на момент обнаружения был жив. В «112» предположили, что девушка выпала с 17 этажа дома. Однако источник редакции уточнил, что она выпала с седьмого этажа.
В пресс-службе экстренного ведомства сказали, что не имеют какой-либо новой информации на счет пострадавшей. Жива девушка или нет – неизвестно.
Ранее редакция сообщала о том, что младенца, проглотившего прищепку, спасли врачи в Новосибирске.
Фото: 2ГИС//Автор Михаил П.
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