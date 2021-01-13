Сибиряки стали чаще делать покупки в кредит

По данным АО «ОТП-Банк», по итогам 2 квартала 2020 года покупательская активность россиян снизилась на 30% по сравнению с 2019 годом. В тоже время, после отмены строгих ограничений, наблюдается постепенное восстановление объема трат россиян. В частности, положительную динамику практически во всех регионах РФ, в том числе в Сибири, демонстрирует рынок POS-кредитования.

— Сегмент POS-кредитования, начал восстанавливаться. Безусловным лидером по увеличению продаж стала Москва, показавшая прирост в 17% в октябре по сравнению с сентябрем 2020 года. В пятерке лидеров среди регионов также Киров, Сургут, Новосибирск и Санкт-Петербург, — говорят в ОТП-Банке.

По данным аналитиков, в Сибири по объемам выдачи потребительских кредитов на сегодняшний день лидируют 5 городов. Первое место по росту объема абсолютных продаж занимает Новосибирск, где объем выданных потребительских кредитов в конце года увеличился аналогично московским показателям — на 17%.

На втором месте по объемам выдачи — Барнаул. POS-кредитов в регионе было выдано на 1,3% больше, чем месяцами ранее. Далее следует Красноярск – прирост почти на 11%. Кроме того, среди лидеров в регионе Иркутск (11%) и Кемерово (2,7%).

— Причина в том, что россияне стали чаще покупать товары для дома и дачи, офисную технику для работы в формате «home office», при этом приобретение всего этого в кредит позволяет снизить нагрузку семейный бюджет, — отмечают эксперты.

В процентном соотношении за период сентябрь-октябрь 2020 года, безусловным лидером в Сибирском Федеральном округе стал город Кызыл. Положительная динамика наблюдается также в Новокузнецке, Томске и Чите. Всего объем выдачи POS-кредитов Банком в Сибири увеличился на 10,2%.

В целом же по стране, по объемам рынка POS-кредитования, Сибирь отстает только от Центрального и Приволжского федеральных округов, что объясняется в первую очередь большей численностью населения данных районов.

— Безусловно, дальнейшие темпы роста потребительского кредитования будут зависеть от масштабов ограничений на фоне второй волны пандемии. Однако, тенденция к росту покупательской активности и постепенному восстановлению докризисного уровня трат россиян в ближайшее время продолжится. Этому будет способствовать оживление рынка труда, улучшение благосостояния россиян, отложенный спрос. К тому же новогодние праздники, традиционно, стали стимулом для покупок. И все же, сейчас по-прежнему непростое время для россиян с точки зрения финансового благополучия, поэтому возможность оформить покупку в кредит позволит снизить нагрузку на семейный бюджет, не ограничивая себя в нужных приобретениях. Именно это является ключевой причиной роста сегмента POS-кредитования. Мы прогнозируем, что, при отсутствии макроэкономических шоков и нормализации ситуации с пандемией коронавируса, в следующем 2021 году объем портфеля потребительских кредитов может вырасти в диапазоне 5-10 %, — резюмируют в ОТП-Банке.

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