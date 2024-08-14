Почти три миллиарда рублей на ювелирные украшения потратили жители Новосибирска

Жители Новосибирска за первую половину 2023 года потратили на ювелирные украшения 2,7 миллиарда рублей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По данным компании SOKOLOV, общий объём рынка ювелирных изделий в регионе значительно увеличился — на 14% и достиг 2,994 миллиарда рублей.

Также стоит отметить, что в области вырос средний чек на ювелирные изделия. За первое полугодие чек вырос на 29% и составил 7 021 рубль. В Новосибирске средний чек вырос на 26% и достиг 6 994 рублей.

В топ-три самых дорогих украшений вошли кольцо из белого золота с бриллиантами и танзанитом, кольцо из красного золота с бриллиантом 0,445 карат, серьги из белого золота с бриллиантами.

Ранее редакция сообщала о том, что нарядный бомж украл из ювелирного салона золотую цепочку за 350 тысяч в Новосибирске.