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Тренды рынка логистики

  • 30/09/2021, 16:30
Автор:
Бизнес
Топ-менеджеры FM Logistic проанализировали векторы развития логистического рынка России и рассказали о точках роста.

Цифровые технологии

Все более значимую роль в логистике с начала пандемии играют цифровые решения. К примеру, за счет их внедрения даже при работе на «удаленке» FM Logistic удалось увеличить клиентский портфель. В 2020-2021 годах компания активно внедряет цифровые сервисы: колл-центр, разработку и интеграцию виджетов на сайты клиентов, управление складскими запасами. Тренд на использование этих решений на рынке усиливается.

— Первоначально мы внедряли IT-решения у себя на складах в Московской области, чтобы отслеживать управление транспортными потоками после пересечения КПП. Сейчас выходим с ними в регионы, чтобы контролировать информационные потоки и оптимизировать ресурсы, — отметил на пресс-конференции генеральный директор FM Logistic в России Олег Альхамов. — Кроме того, мы делаем акцент на цифровизации складской логистики, где по-прежнему активно используется ручной труд.

В перспективе FM Logistic в России планирует использовать приложение для обработки документов на кросс-доках Simple Xdock для подключения партнерских площадок, внедрить YMS для упрощения и автоматизации процесса погрузки машин. Расчет коммерческих предложений будет переведен в систему Mercury, также расширится применение ЭДО. Кроме того, логистический оператор участвует в пилотном проекте Министерства труда и социальной защиты по внедрению безбумажного кадрового документооборота.

— С таким оборотом грузов и клиентов, которыми сейчас оперируют логистические компании, невозможно работать в Excel или на телефоне. В настоящий момент все операции переводятся в цифровой формат: забор, консолидация, доставка груза — у клиентов есть возможность на всех этапах отслеживать его местонахождение, документооборот также осуществляется в электронном формате, — перечисляет директор по транспорту FM Logistic в России Алексей Бормин.

Омниканальность

Это новый тренд рынка логистики, который приходит в отрасль из ритейла. Сейчас FM Logistic в России ежемесячно собирает около 350 тысяч заказов для сегмента или рынка e-commerce. Компания фиксирует возросший спрос ритейлеров и b2c-компаний на услуги доставки от склада «до двери». 3PL-оператор уже начал обрабатывать заказы в сегменте b2c с помощью собственного сервиса агрегации служб доставки и в следующем году планирует значительно увеличить объемы отправок.

— Supply Chain Management (управление цепочкой поставок) — драйвер роста компании. Мы изучали опыт Китая по организации процессов индустриализации в магазине. Сначала там шла речь о доставке заказа на дом за час, потом за 30 минут. Это ключевое направление в развитии любого бизнеса, — говорит Альхамов. — Каждая компания сегодня хочет доставить товар из точки А в точку Б максимально быстро и без ошибок.

Городская логистика

— С изменением потребительского поведения городская логистика становится краеугольным камнем в доставке, — констатирует Олег Альхамов. — Решения «от двери до двери» ― то, что наши заказчики ждут от нас сегодня.

В текущем финансовом году FM Logistic рассчитывает увеличить объемы городской доставки и обеспечить 30-процентный рост товарооборота в рамках данного направления. Провайдер планирует интеграцию с новыми клиентами из сегмента HoReCa, а также с салонами красоты и торговыми центрами. Кроме того, транспортное подразделение FM Logistic внедряет почтоматы для возврата документов от грузополучателей.

Дефицит рабочей силы

Из-за пандемии мы столкнулись с дефицитом рабочей силы. Поэтому сегодня для нас приоритетом является автоматизация и механизация всех процессов, — говорит генеральный директор FM Logistic в России Олег Альхамов.

По состоянию на март 2021 года в компании работают 7444 человека. Большинство сотрудников — женщины (56%), средний возраст — 36-50 лет. 45% коллектива FM Logistic трудятся в компании от 1 года до 3 лет, доля людей со стажем работы более 5 лет достаточно высока и составляет 36%. За 2020-2021 финансовый год компании удалось на 3% улучшить показатель текучести персонала, который сейчас составляет 27,1% (средний показатель текучести кадров в логистической отрасли достигает 40%).

«Зеленая» логистика

Еще одним важным трендом развития рынка является «зеленая» логистика. Пока массовое внедрение экологического транспорта в РФ невозможно, но пилотные проекты по переходу на экологически чистое топливо обкатываются операторами рынка совместно с клиентами.

— Пока в России сертифицированы всего 2-3 модели пассажирских электромобилей. Одобрение на промышленную эксплуатацию малотоннажных автомобилей еще не получено, — говорит директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов. — Тем не менее с одним из партнеров мы запустили доставку «последней мили» от офлайн-магазина до клиента электромобилями. Этот процесс должен быть синхронизирован между государством, логистическим оператором и клиентом, на законодательном уровне должны появиться определенные стандарты, но будущее однозначно за экологичными перевозками.

Перспективы

В FM Logistic также рассказали о своих планах в рамках новой глобальной стратегии развития компании до 2030 года. За 9 лет группа FM Logistic планирует удвоить выручку до 3 млрд евро за счет дальнейшего внедрения омниканальных решений и создания устойчивых цепочек поставок, развития городской логистики, а также благодаря следованию принципам устойчивого развития, усилению транспортного направления и улучшению клиентского опыта. Логистический оператор нацелен на увеличение прибыли до вычета налогов (EBIT) до 4% по сравнению с 2,8% в 2020-2021 году.

— Достижение целей, поставленных в рамках стратегии Powering 2030, будет возможно в первую очередь благодаря спросу на омниканальную логистику на рынке электронной коммерции, особенно в центрах крупных городов, а также росту онлайн-продаж продуктов питания. Около 70% доходов FM Logistic приходятся на услуги для ритейлеров, рост оборота компании в сфере e-commerce за последний финансовый год составил от 30 до 100% в зависимости от страны, — комментирует генеральный директор FM Logistic Жан-Кристоф Маше. — Кроме того, компания продолжит инвестировать в развитие новых услуг, среди которых решения для городской логистики (дарксторы, пункты выдачи заказов) и системы управления всей цепочкой поставок. Также будет расширен ассортимент услуг для ритейлеров, продающих товары без упаковки.

FM Logistic — один из лидеров российского логистического рынка. Компания предоставляет полный комплекс услуг по управлению цепочкой поставок, таких как складирование, локальные и международные перевозки, копакинг и совместное производство, таможенное оформление. Оборот FM Logistic в России за 2020-2021 финансовый год составил 22 млрд рублей. На данный момент компания оперирует 816800 кв. м складских площадей.

Фото базовое предоставлено FM Logistic

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия

Теги : экология логистика грузоперевозки бизнес


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