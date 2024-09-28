Тренды в экономике Сибири прокомментировали эксперты Банка России

Рост экономической активности в регионах России в июле-августе 2024 года был неоднородным. Эксперты ГУ ЦБ выделили ключевые тренды, которые сформировались на рынке Сибирского федерального округа за последние два месяца.
— Более низкие, чем в целом по стране, темпы роста промышленного производства связаны с сокращением экспорта цветных металлов из-за усиления санкционного давления, — отметили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.
При этом металлурги нарастили поставки на внутренний рынок. К примеру, горнодобывающая компания Сибири после введения в Европе запрета на импорт ряда цветных металлов наладила поставки сплавов отечественным металлургам.
По данным ЦБ, во втором квартале 2024 года в Сибири вырос выпуск алюминия, меди, никеля, при этом выпуск металлов платиновой группы (МПГ) незначительно снизился. Производство алюминия поддерживалось ростом поставок на внутренний рынок (+17% к январю-июлю 2023 года). Выпуск меди и никеля увеличился за счет повышения производственной эффективности, а также роста объемов добычи руды. Сокращение производства МПГ было вызвано снижением содержания металла в перерабатываемом сырье.
— Крупный региональный производитель прицепного и навесного оборудования подтвердил, что спрос на технику ниже, чем обычно в летний период. Но расширение продуктовой линейки и дилерской сети в связи с замещением иностранных поставщиков позволило компании сохранить объемы производства на уровне прошлого года. Производитель посевной и почвообрабатывающей техники сообщил об усилении конкуренции среди производителей, поэтому компания разработала и запустила в производство новые виды продукции, например видеосистему контроля работы высевающих механизмов, — отметили в Сибирском ГУ ЦБ.
Впрочем, ряд компаний говорит о росте спроса на свою продукцию. Так, сибирский производитель оборудования для переработки сельхозсырья сообщил ГУ ЦБ, что его продукция (маслопрессы) заменила иностранную технику.
— Спрос и продажи компании выросли в разы, причем не только в России, но и в страны ближнего зарубежья и Африку. До конца не решены проблемы с производством и поставками комплектующих. В этих условиях рост спроса на свою продукцию отметил производитель запасных частей для сельхозтехники. Но пока количество поступающих заказов превышает возможности их исполнения — из-за недостатка трудовых ресурсов компания не может быстро нарастить выпуск, — говорится в комментарии компании.
В опросе в августе 2024 года приняло участие 11 841 предприятие, около 300 из них — из Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что рост инфляции в Новосибирске в августе сдержала китайская бытовая техника.
Фото freepik, автор: freepik
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