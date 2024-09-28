Тренды в экономике Сибири прокомментировали эксперты Банка России

Рост экономической активности в регионах России в июле-августе 2024 года был неоднородным. Эксперты ГУ ЦБ выделили ключевые тренды, которые сформировались на рынке Сибирского федерального округа за последние два месяца.

Неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке негативно влияла на выпуск металлургии в Сибири (цветная). Так, во втором квартале 2024 года экспорт алюминия снизился на 5% г/г после роста на 5,5% кварталом ранее.

— Более низкие, чем в целом по стране, темпы роста промышленного производства связаны с сокращением экспорта цветных металлов из-за усиления санкционного давления, — отметили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

При этом металлурги нарастили поставки на внутренний рынок. К примеру, горнодобывающая компания Сибири после введения в Европе запрета на импорт ряда цветных металлов наладила поставки сплавов отечественным металлургам.

По данным ЦБ, во втором квартале 2024 года в Сибири вырос выпуск алюминия, меди, никеля, при этом выпуск металлов платиновой группы (МПГ) незначительно снизился. Производство алюминия поддерживалось ростом поставок на внутренний рынок (+17% к январю-июлю 2023 года). Выпуск меди и никеля увеличился за счет повышения производственной эффективности, а также роста объемов добычи руды. Сокращение производства МПГ было вызвано снижением содержания металла в перерабатываемом сырье.

В авиационной промышленности ощущаются ограничения поставок комплектующих.

Снижение доходов аграриев повлияло на их спрос на машины и оборудование.

— Крупный региональный производитель прицепного и навесного оборудования подтвердил, что спрос на технику ниже, чем обычно в летний период. Но расширение продуктовой линейки и дилерской сети в связи с замещением иностранных поставщиков позволило компании сохранить объемы производства на уровне прошлого года. Производитель посевной и почвообрабатывающей техники сообщил об усилении конкуренции среди производителей, поэтому компания разработала и запустила в производство новые виды продукции, например видеосистему контроля работы высевающих механизмов, — отметили в Сибирском ГУ ЦБ.

Впрочем, ряд компаний говорит о росте спроса на свою продукцию. Так, сибирский производитель оборудования для переработки сельхозсырья сообщил ГУ ЦБ, что его продукция (маслопрессы) заменила иностранную технику.

— Спрос и продажи компании выросли в разы, причем не только в России, но и в страны ближнего зарубежья и Африку. До конца не решены проблемы с производством и поставками комплектующих. В этих условиях рост спроса на свою продукцию отметил производитель запасных частей для сельхозтехники. Но пока количество поступающих заказов превышает возможности их исполнения — из-за недостатка трудовых ресурсов компания не может быстро нарастить выпуск, — говорится в комментарии компании.

Крупные производители Сибири нарастили поставки свинины и мяса птицы в Азию.

На рынке труда замедлился годовой рост вакансий . Предприятия сокращают прием новых специалистов и повышают зарплаты действующим сотрудникам, поддерживая лояльность к работодателю.

. Предприятия сокращают прием новых специалистов и повышают зарплаты действующим сотрудникам, поддерживая лояльность к работодателю. Ряд организаций планирует увеличить объемы экспорта за счет расширения действующих и запуска новых производств . Так, в Сибири строятся маслоэкстракционные заводы, которые будут экспортировать продукцию.

. Так, в Сибири строятся маслоэкстракционные заводы, которые будут экспортировать продукцию. Крупные сибирские торговые сети отметили снижение спроса на продовольственные товары . О нехарактерно низкой для этого периода потребительской активности сообщил представитель крупнейшей в Сибири розничной сети товаров для дома.

. О нехарактерно низкой для этого периода потребительской активности сообщил представитель крупнейшей в Сибири розничной сети товаров для дома. По мнению автодилеров, потребительские предпочтения на сибирском авторынке сместились в сторону подержанных иномарок.

В опросе в августе 2024 года приняло участие 11 841 предприятие, около 300 из них — из Новосибирской области.

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