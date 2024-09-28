Более 500 окопных свечей ежемесячно делают дачники в поселке под Новосибирском

Жители дачного поселка под Новосибирском каждый месяц выходят на субботники, чтобы изготовить более 500 окопных свечей.

Каждый раз на этих мероприятиях собирается большая и дружная компания: дети, взрослые, пенсионеры и ветераны боевых действий. Сегодня они принимают участие в изготовлении свечей для фронта.

– Консервные банки волонтёрам передают рестораны и кафе, соседи сообща закупают парафин, – говорится в сообщении Народного фронта Новосибирской обалсти.

Когда все необходимые материалы собраны, начинается процесс создания свечей. Каждый участник выполняет свою задачу: кто-то промывает банки, кто-то режет и укладывает в них картон, а самые стойкие занимаются плавлением парафина на семи газовых плитах в специально установленной палатке. Тем временем дети готовят рисунки и письма для бойцов.

Ранее редакция сообщала о том, что девятилетний мальчик из Усть-Тарки пожертвовал деньги на СВО.