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«Подвесить или завернуть в газеты»: о правилах заготовки и хранения капусты рассказал новосибирский агроном

  • 28/09/2024, 10:30
Автор: Ольга Кирсанова
«Подвесить или завернуть в газеты»: о правилах заготовки и хранения капусты рассказал новосибирский агроном
Не каждый вилок подойдет для засола.

С наступлением октября новосибирские хозяйки активно бросились заготавливать капусту. Так как этот овощ любит легкий мороз, опытные огородники начинают рубить кочаны уже когда выпадает снега. Но есть один нюанс. Все зависит от назначения урожая. Если планируется сохранить капусту свежей до весны, то стоит поторопиться. Советы по заготовке и хранению белокочанной дал заведующий кафедрой земледелия НГАУ Алексей Мармулев.

— Для закваски капусту надо рубить, когда легкий заморозок. На корню она легко переносит первые морозы до 5 градусов, проблем нет. Но это для квашения. Если мы хотим хранить ее до весны, тогда убрать уже сейчас можно, — пояснил VN.ru эксперт.

Алексей Мармулев предупредил, что, если оставить срубленную капусту на морозе, урожай пропадет и начнет гнить. Лучше закладывать на хранение или крошить на засолку сразу после сбора с огорода.

Если планируется сохранить капусту свежей как можно дольше, то кочан нужно подвесить за кочерыжку в погребе.

— Оставляем с кочерыжкой, отрубаем как можно ниже к корням, сохранив покровные листья. Так она хранится дольше, — рекомендует агроном.

Как вариант, можно просто обернуть кочаны газетами или пищевой пленкой. Но в таком случае зеленые покровные листья лучше убрать и оставить в пленке проколы для воздуха. В обоих вариантах хранить капусту необходимо в погребе.

Для квашения же лучше использовать белокочанную капусту поздних или средних сроков созревания с крепкими упругими листьями. Кочаны должны быть плотные, белые на разрезе и иметь тонкий лист, маленькую кочерыжку. В такой капусте достаточное количество сахаров, необходимых для сквашивания капусты, и достаточное количество клетчатки. Лучше, конечно, выращивать ее самим, а не покупать.

— Вкусной, засолочной капусты на рынке не найдете. Люди и такую берут, ее можно, но вкус не тот. Капуста будет грубая, — заверяет Алексей Мармулев.

Опытные хозяйки рекомендуют готовить квашенную капусту из свежесобранных вилков: между 24 и 48 часами после сбора урожая. Во время долгого хранения популяция молочнокислых бактерий, которая живет на поверхности листьев, начинает отмирать. А именно эти бактерии — главные «действующие лица» в процессе квашения.

Ранее новосибирский агроном рассказал, как выбрать вкусную и качественную картошку, а также как хранить ее, чтобы она дольше оставалась «молодой».

Фото Оксаны Мочаловой

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирская область Новосибирск

Теги : Хранение овощей советы эксперта капуста заготовка овощей Алексей Мармулев


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