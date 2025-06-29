Треть компаний в Новосибирске планируют повысить зарплату сотрудникам

За последний месяц лишь 4% компаний в Новосибирске задерживали зарплату сотрудникам.

— В этом году больше всего таких случаев было в марте (5%), но уже в апреле ситуация выровнялась и число задерживающих выплаты вернулось к минимальным значениям, —сообщили аналитики сервиса SuperJob.

33% компаний, опрошенных экспертами сервиса, заявили, что в ближайшее время планируют провести повышение или индексацию зарплат. 59% работодателей рассказали, что повышали оклады персоналу менее полугода назад, 25% — от полугода до года назад, 11% — год-два назад. Лишь 2% предприятий проводили индексацию более двух лет назад.

По данным ГородРабот.ру (на основе анализа 150 компаний и 9 млн вакансий), средняя зарплата в Новосибирске за 2025 год — 78 364 рубля. За месяц заработная плата изменилась на 0.6% — с 77 898 до 78 364 рубля. А чаще всего в вакансиях встречается зарплата 50 000 рублей (модальная). Самые востребованные специалисты менеджер, водитель и продавец. Самые востребованные сферы труда — транспорт, логистика, рабочий персонал, продажи.

Напомним, на минувшей неделе начальник Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Николай Морев на встрече с представителями реального бизнеса отмечал, что реальные зарплаты в регионе растут быстрее, так как дефицит кадров и высокий уровень конкуренции за них вынуждает работодателей индексировать оплату труда более существенно. При этом компании Новосибирска, которые участвовали в опросе ЦБ, негативно оценивают текущую ситуацию с кадрами и не ожидают ее улучшения в ближайшей перспективе. Этот дефицит остается значимым ограничением для роста бизнеса, а также объемов выпуска продукции. Особенно острая нехватка кадров наблюдается в логистике и промышленности, то есть в этих отраслях рост зарплат сохранится для удержания работников.

Ранее редакция сообщала о том, что восемь процентов новосибирцев живут за чертой бедности.