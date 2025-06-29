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В мэрии Новосибирска рассказали, какие участки города пойдут под снос

  • 29/06/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
В мэрии Новосибирска рассказали, какие участки города пойдут под снос
По инициативе правообладателей, они будут застраиваться в рамках комплексного развития территорий

Еще 17 проектов комплексного развития территории (КРТ) согласовала мэрия Новосибирска. Все — по инициативе правообладателей земельных участков. Об этом сообщал заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко. Совокупная площадь этих проектов — 86 га, градостроительный потенциал — 1,1 млн кв. м.

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции Infopro54 пояснили о каких участках идет речь, а также назвали компании, которые планируют их застраивать.

Наиболее активна в части развития проектов КРТ ГК «Брусника». Компания подала заявки на застройку трех земельных участков общей площадью свыше 38 га. В частности, она планирует дальнейшее развитие ЖК «Европейский берег».

Два участка общей площадью 29 га намерена осваивать ГК «Прайм Сквер». У нее в портфеле самый большой участок — 28 га, расположенный на ул Сибиряков-Гвардейцев.

На остальных заявителей приходится 19 га земли под застройку.

  • по ул. Большевистской, ул. Владимира Заровного в Октябрьском районе (жилой массив «Европейский берег») площадью 11,1 га (ГК «Брусника»),
  • по ул. Сухарной, 35 в Заельцовском районе площадью 1,1 га (ГК «Расцветай»),
  • по ул. Мира, 20а в Кировском районе площадью 0,40 га (ГК «Мегатрейд»);
  • по ул. Кирова, 44 в Октябрьском районе площадью 1,06 га (ГК «Дом Строй»),
  • по ул. Выборной, 89б в Октябрьском районе площадью 0,34 га (ГК «Н Девелопмент»);
  • по ул. Гнесиных в Советском районе площадью 0,37 га (ГК «Грандпарк»);
  • по ул. Богдана Хмельницкого, 63/1 в Калининском районе площадью 0,41 га (ГК «Расцветай»),
  • по ул. Серафимовича, 10 в Ленинском районе площадью 0,20 га (физ.лицо);
  • в границах улиц Волочаевской, Коминтерна, Лазурной и Гусинобродского шоссе в Октябрьском районе площадью 6,91 га (ООО ТЦ «Восточный», ООО «Поднебесное», ООО «Мега-Групп»);
  • в границах улиц Грибоедова, Пролетарской, Никитина, Карла Либкнехта и в границах улиц Добролюбова, Кирова, Никитина, Ленинградской в Октябрьском районе площадью 3,58 га (ГК «Скандия»);
  • по ул. 2-й Обской в Октябрьском районе площадью 1,93 га (ГК «Береговое»);
  • по ул. Петухова в Кировском районе площадью 0,92 га (ГК «Сибирь»);
  • в границах улиц Кирова, Грибоедова, Московской в Октябрьском районе площадью 0,76 га (ООО «СЗ «Сибстар»);
  • по ул. Есенина в Дзержинском районе площадью 6,00 га (ГК «Брусника»);
  • по ул. Шевченко, 19 в Октябрьском районе площадью 0,97 га (ГК «Прайм Сквер»);
  • по ул. Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе площадью 28,23 га (ГК «Прайм Сквер»);
  • по ул. Большевистской в Октябрьском районе площадью 21,13 га (ГК «Брусника»).

Напомним, на сегодняшней день в городе заключены 24 договора КРТ с емкостью жилья 1,2 млн кв. м. Совокупная площадь охваченных ими земельных участков — 72 га. Из них один уже реализован. Девять проектов площадью 25 га — КРТ жилой застройки. Проекты КРТ на 47 га инициировали правообладатели. Еще два договора мэрия планирует заключить в ближайшее время: на Тайгинской и Ясном береге.

Помимо этого, идёт подготовка к комплексному развитию 11 территорий, занимающих 151 га городских земель. Это позволит в том числе расселить 192 ветхих и аварийных многоквартирных дома.

Ранее редакция сообщала о том, что три города России определят, куда переселять жителей домов, попадающих под снос. Новосибирские застройщики готовы поддержать новые требования расселения объектов, расположенных в зоне КРТ. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска КРТ


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