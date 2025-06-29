В мэрии Новосибирска рассказали, какие участки города пойдут под снос

Еще 17 проектов комплексного развития территории (КРТ) согласовала мэрия Новосибирска. Все — по инициативе правообладателей земельных участков. Об этом сообщал заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко. Совокупная площадь этих проектов — 86 га, градостроительный потенциал — 1,1 млн кв. м.
В мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции Infopro54 пояснили о каких участках идет речь, а также назвали компании, которые планируют их застраивать.
Наиболее активна в части развития проектов КРТ ГК «Брусника». Компания подала заявки на застройку трех земельных участков общей площадью свыше 38 га. В частности, она планирует дальнейшее развитие ЖК «Европейский берег».
Два участка общей площадью 29 га намерена осваивать ГК «Прайм Сквер». У нее в портфеле самый большой участок — 28 га, расположенный на ул Сибиряков-Гвардейцев.
На остальных заявителей приходится 19 га земли под застройку.
Напомним, на сегодняшней день в городе заключены 24 договора КРТ с емкостью жилья 1,2 млн кв. м. Совокупная площадь охваченных ими земельных участков — 72 га. Из них один уже реализован. Девять проектов площадью 25 га — КРТ жилой застройки. Проекты КРТ на 47 га инициировали правообладатели. Еще два договора мэрия планирует заключить в ближайшее время: на Тайгинской и Ясном береге.
Помимо этого, идёт подготовка к комплексному развитию 11 территорий, занимающих 151 га городских земель. Это позволит в том числе расселить 192 ветхих и аварийных многоквартирных дома.
Ранее редакция сообщала о том, что три города России определят, куда переселять жителей домов, попадающих под снос. Новосибирские застройщики готовы поддержать новые требования расселения объектов, расположенных в зоне КРТ.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
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