Третьеклассники раскрыли убийство мужчины под Новосибирском

Трагедия произошла в Искитиме Новосибирской области. После тушения пожара в частном жилом доме спасатели обнаружили погибшего мужчину со множественными ножевыми ранениями. Сразу стало понятно, что происшествие криминальное. На место вызвали полицию, но по горячим следам вычислить душегуба не удалось. И тут на помощь пришли трое мальчишек из местной школы.

Ребята гуляли во дворе в Центральном микрорайоне и случайно нашли мобильный телефон. Третьеклассники и второклассник не поддались соблазну и не стали присваивать себе чужое, а отнесли находку в полицию. Там выяснилось, что мобильный принадлежал убитому сибиряку.

― При осмотре телефона, а именно приложения банка, было установлено, что в день убийства кто-то снял наличные деньги в сумме 85 тысяч рублей с карточки убитого с банкомата Искитима, ― рассказали Infopro54 в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Преступник даже не подумал прятать лицо и благополучно спалился на камерах видеонаблюдения банкомата. Силовики быстро установили его личность и задержали.

Благодаря ребятам, которые нашли пропавший телефон жертвы, убийца теперь не сможет избежать наказания.

Полицейские не смогли оставить этот случай без внимания. Они пришли в школу с грамотами и подарками, чтобы отметить поступок ребят.

― У меня есть свой телефон, второй мне не нужен, одного хватает, ― скромно рассказал юный герой-второклассник Иван.

Все учителя и школьники, собравшиеся на линейке, дружно поздравили Ивана и в один голос прокричали ему, что он молодец.

Двое друзей мальчика тоже получили благодарности и аплодисменты. Парни очень гордятся своим поступком.

― Нас так воспитали, что чужое брать нельзя, поэтому мы отнесли мобильный в полицию. В другой раз поступим также, ― заверили сотрудников МВД школьники.

Подозреваемый в жестокой расправе сибиряк задержан и помещен за решетку. Под напором улик он уже дал признательные показания.