Очистят от боеприпасов полигон под Новосибирском

В администрации Кольцово сообщили, что в период с 20 по 24 мая на территории полигона будут проводиться работы по уничтожению взрывоопасных и неразорвавшихся предметов.

– Взрывоопасные предметы будут уничтожены на месте обнаружения путём подрыва, — сообщили в пресс-службе администрации посёлка.

Подобные мероприятия проводятся на полигоне два раза в год — весной и осенью. В это время жителям посёлка и его окрестностей не рекомендуют гулять вблизи полигона.

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