Очистят от боеприпасов полигон под Новосибирском

В администрации Кольцово сообщили, что в период с 20 по 24 мая на территории полигона будут проводиться работы по уничтожению взрывоопасных и неразорвавшихся предметов.
– Взрывоопасные предметы будут уничтожены на месте обнаружения путём подрыва, — сообщили в пресс-службе администрации посёлка.
Подобные мероприятия проводятся на полигоне два раза в год — весной и осенью. В это время жителям посёлка и его окрестностей не рекомендуют гулять вблизи полигона.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы приняли нормы ГТО у бойцов «Ахмата» в зоне СВО.
Рубрики :
Регионы:
Теги : Теги не заданы
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru