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Лишь 3% квартир в новостройках Новосибирска соответствуют по нормативам на проживание семей с двумя детьми

  • 21/05/2024, 13:14
Автор: Оксана Мочалова
Лишь 3% квартир в новостройках Новосибирска соответствуют по нормативам на проживание семей с двумя детьми
Больше 75% квартир на первичном рынке рассчитаны на проживание одного человека.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В списке главных стратегических задач — увеличение среднестатистической жилплощади к 2030 году до 33 кв. метров на человека (+4 кв. метра), а затем к 2036 году — до 38 (+9 кв. метров).

По данным Росстата, обеспеченность жителей Новосибирской области в 2023 году составила 28,8 квадрата. Для сравнения: в 2020 году на одного жителя нашей страны приходилось 26,7 «квадратов», в 2015 году — 24,3 кв. метра, в 2010-м — 22,6 кв. метра, а в 1995-м — 18 кв. метра.

— По обеспеченности жилой площадью на 1 человека Новосибирск среднестатистический город в России, квадратов на душу населения у нас на 35% больше, чем в Москве и на 45% меньше, чем в Краснодаре, — констатирует в своем телеграм-канале независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

Он утверждает, что на сегодняшний день больше 75% строящихся квартир в Новосибирской агломерации рассчитаны по нормативам 2030 года на проживание всего 1 человека.

— Средняя площадь квартиры для двух человек должна быть не меньше 57 квадратов. Таких квартир в строительном заделе Новосибирской агломерации меньше 25%. Доля квартир, подходящих по нормативам для семьи с двумя детьми, в Новосибирске не больше 3%, — говорит эксперт.

Как на новосибирском рынке скажется запрет на строительство малогабаритных квартир

Как на новосибирском рынке скажется запрет на строительство малогабаритных квартир

Напомним, власти Москвы ввели ограничение на проектирование и строительство квартир и студий площадью менее 28 кв. метров. Федеральные эксперты не исключают, что после тестирования на рынке недвижимости столицы эта норма будет тиражироваться на регионы страны.

По мнению многих застройщиков, на рынок жилья Новосибирской области данный вопрос не повлияет. Они утверждают, что малогабаритное жилье в регионе практически не возводится.

Однако, на ситуацию может повлиять ужесточение правил выдачи льготной ипотеки. После повышения первоначального взноса с 20% до 30% заемщикам стало сложнее накопить на первый взнос и зачастую они выбирают жилье меньшей площади. После введения новых правил, стоимость жилья продолжит рост. Это может увеличить затоваренность рынка новостроек в регионе.

Ранее редакция рассказывала, что сократились продажи квартир в новостройках Новосибирска.

Фото: Infopro54, автор Оксана Мочалова

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : обеспеченность жильем нормативы недвижимость


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