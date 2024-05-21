Лишь 3% квартир в новостройках Новосибирска соответствуют по нормативам на проживание семей с двумя детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В списке главных стратегических задач — увеличение среднестатистической жилплощади к 2030 году до 33 кв. метров на человека (+4 кв. метра), а затем к 2036 году — до 38 (+9 кв. метров).
По данным Росстата, обеспеченность жителей Новосибирской области в 2023 году составила 28,8 квадрата. Для сравнения: в 2020 году на одного жителя нашей страны приходилось 26,7 «квадратов», в 2015 году — 24,3 кв. метра, в 2010-м — 22,6 кв. метра, а в 1995-м — 18 кв. метра.
— По обеспеченности жилой площадью на 1 человека Новосибирск среднестатистический город в России, квадратов на душу населения у нас на 35% больше, чем в Москве и на 45% меньше, чем в Краснодаре, — констатирует в своем телеграм-канале независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.
Он утверждает, что на сегодняшний день больше 75% строящихся квартир в Новосибирской агломерации рассчитаны по нормативам 2030 года на проживание всего 1 человека.
— Средняя площадь квартиры для двух человек должна быть не меньше 57 квадратов. Таких квартир в строительном заделе Новосибирской агломерации меньше 25%. Доля квартир, подходящих по нормативам для семьи с двумя детьми, в Новосибирске не больше 3%, — говорит эксперт.
По мнению многих застройщиков, на рынок жилья Новосибирской области данный вопрос не повлияет. Они утверждают, что малогабаритное жилье в регионе практически не возводится.
Однако, на ситуацию может повлиять ужесточение правил выдачи льготной ипотеки. После повышения первоначального взноса с 20% до 30% заемщикам стало сложнее накопить на первый взнос и зачастую они выбирают жилье меньшей площади. После введения новых правил, стоимость жилья продолжит рост. Это может увеличить затоваренность рынка новостроек в регионе.
Ранее редакция рассказывала, что сократились продажи квартир в новостройках Новосибирска.
Фото: Infopro54, автор Оксана Мочалова
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