Трехлетнему Елисею Перову с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

— Я заболела ковидом, когда ждала сына, — рассказывает мама Елисея Екатерина Перова.
Елисей родился раньше срока, в тяжелом состоянии, больше недели лежал в реанимации, а затем полтора месяца в отделении патологии.
— При выписке нам сообщили, что у сына произошло поражение центральной нервной системы. В три месяца он не мог держать голову, был повышен мышечный тонус рук и ног. Мы начали лечение, ездили в разные клиники. Благодаря этому в полгода Елисей стал держать голову, в девять месяцев – произносить слоги. Растет сын активным и сообразительным, врачи говорят, что у него отличные шансы на восстановление, — добавляет Екатерина.
По словам врачей, у мальчика детский церебральный паралич: нарушение речи, координации движений и равновесия, мальчик не может ходить самостоятельно.
— Необходима реабилитация, цель которой – коррекция тонуса мышц и их укрепление, увеличение объема движений, улучшение качества ходьбы, физического и психоэмоционального состояния, развитие речи, — говорит Вусала Гурбанова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).
По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 276 679 рублей. Семья Елисея не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.
— У нас нет возможности его оплачивать. Работает только муж, я ухаживаю за Елисеем и старшей дочкой. Нам очень нужна ваша помощь! — просит Екатерина.
Помочь Елисею можно по ссылке.
Фото из архива семьи
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