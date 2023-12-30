Голуби превратили квартиру вахтовика в гигантское гнездо

Настоящий шок испытал житель Оренбурга, когда вернулся с вахты в свою квартиру. Дома его поджидала огромная стая голубей. Птицы воспользовались шестимесячным отсутствием хозяина и превратили квартиру в гигантское гнездо.

Пол, мебель, вещи были усыпаны птичьими фекалиями и перьями. Нетронутым и идеально чистым остался только унитаз. Вахтовик все-таки прогнал нечистоплотных квартирантов, плотно закрыл балконную дверь и окно. Теперь он планирует воспользоваться услугами клининговой компании.

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