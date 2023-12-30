«В автобусе старики и дети, а мы стоим»: пассажирка пожаловалась на закрытую из-за метили трассу под Новосибирском

Утром, 30 декабря, дорожные службы региона перекрыли две трассы под Новосибирском из-за непогоды. Снежная метель и сильный ветер создают опасность для пассажиров и водителей.

В социальных сетях подписчики жалуются на то, что не могут проехать.

― Хочу придать огласке ситуацию. На трассе «Иртыш» не пускают пассажирский и грузовой транспорт, люди стоят уже 2 часа, автобус полный: дети, старики. Якобы из-за погодных условий, хотя на улице светит солнце, снега нет. В МЧС нет информации, сотрудники ГИБДД не знают, когда будет открыта трасса, ― написала возмущенная сибирячка в паблике «Инцидент Новосибирск».

В комментариях под постом читатели не поддержали уставшую пассажирку. Многие водители подтвердили, что видимость на дороге очень плохая, а порывы ветра буквально сносят автомобили.

― Что за люди? О них заботятся, не хотят трагедии. Нет же, будут ныть. ― Нормальная ситуация. МЧС беспокоится о здоровье и жизни людей. ― Ну, ни чего себе не метёт. Мы на машине ехали. Ветер сносит просто. А там ответственность за пассажиров. ― Если вид из окна автобуса прекрасный, это не значит, что вся дорога такая.

Ранее редакция сообщала, что гололед и сильный ветер стали причиной ограничения движения на двух трассах под Новосибирском.