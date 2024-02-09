Златоустьев огонь: почему стоит отказаться от шопинга и нельзя играть с кольцом на пальце

9 февраля православные верующие вспоминают святого Иоанна Златоуста — богослова и архиепископа Константинопольского. Ему молятся о помощи в отчаянии и просвещении разума к духовному учению.

Также на Златоуста полагалось зажечь свечу в главной комнате и поддерживать огонь в течение всего дня – тогда весь год члены семьи будут здоровы и дружны, а в доме будет царить достаток. Традиционным блюдом в Златоустов день считаются пироги-расстегаи.

В старину верили, что в Златоустов день лучше не мести в доме — выметется достаток. А если затеять стирку — смоешь здоровье.

9 февраля не стоит чистить печь. Речь идет о любых из них, будь то газовая, электрическая, духовка, или микроволновка.

Многие из народных примет касались денег: соблюдая неписаные правила, наши предки надеялись привлечь богатство и избежать нищеты.

Считалось, что на Златоуст лучше отказаться от шопинга — можно нарваться на бракованный товар, а так же впустую потратить деньги.

Не рекомендуется дарить или принимать подарки, особенно от незнакомых людей.

Ни в коем случае нельзя играть с кольцом на пальце, и давать примерять его одиноким подругам — это приведет к изменам супруга.

Любая ссора в этот день может привести к затяжному конфликту, а то и к драке.

Нельзя ругать и обижать кошек — к беспорядкам в доме.

Определить предстоящую погоду в старину можно было наблюдая за текущей. Северный ветер дует — к ясной погоде. Собаки лежат на снегу — будет вьюга. Звезды в дымке — к оттепели. Круглые сугробы на полях — летом будет богатый урожай.

Ранее редакция сообщала о том, почему в Федоров день нельзя вертеться перед зеркалом и чем закончатся новые знакомства для одиноких женщин и мужчин.