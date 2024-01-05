Развязку около четвертого моста в Новосибирске сдадут в конце 2024 года

Многоуровневую развязку на кольце ада в Новосибирске сдадут только в конце 2024 года. В правительстве сообщили, что для продолжения финансирования проекта необходимо согласовать с Главгосэкспертизой все внесенные изменения, а также провести экономическую корректировку.

В ГК «Вис» в настоящее время проводятся консультации по решению спорных вопросов с концедентом.

Напомним, что в рамках проекта было запланировано строительство трамвайной эстакады и пешеходных мостов. На площадях Труда и Энергетиков будут осуществлены овальные и прямые проезды.

По данным Минтранса, строительная готовность четвертого моста через Обь сейчас составляет 75%.

Ранее редакция писала, что четвертый мост в Новосибирске обещали сдать к концу 2024 года.