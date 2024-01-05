Развязку около четвертого моста в Новосибирске сдадут в конце 2024 года

Многоуровневую развязку на кольце ада в Новосибирске сдадут только в конце 2024 года. В правительстве сообщили, что для продолжения финансирования проекта необходимо согласовать с Главгосэкспертизой все внесенные изменения, а также провести экономическую корректировку.
В ГК «Вис» в настоящее время проводятся консультации по решению спорных вопросов с концедентом.
Напомним, что в рамках проекта было запланировано строительство трамвайной эстакады и пешеходных мостов. На площадях Труда и Энергетиков будут осуществлены овальные и прямые проезды.
По данным Минтранса, строительная готовность четвертого моста через Обь сейчас составляет 75%.
Ранее редакция писала, что четвертый мост в Новосибирске обещали сдать к концу 2024 года.
Фото: ГК «ВИС».
Рубрики :
Регионы:
Теги :