Три человека пострадали на пожаре в Новосибирске

В квартире пятиэтажного дома на улице Советская в Новосибирске произошел пожар. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

― На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окон квартиры на третьем этаже шел густой дым, ― отметили в сообщении.

Самостоятельно из подъезда эвакуировались девять человек, еще восемь жильцов удалось спасти огнеборцам при помощи спецустройств. На ликвидацию пожара потребовалось всего 40 минут.

― Пострадали три человека: 55-летний хозяин квартиры был госпитализирован с ожогами лица и рук. Две женщины в возрасте 60 и 90 лет были доставлены в больницу с отравлением продуктами горения, ― отметили в сообщении.

Состояние пострадавших врачи оценили, как средней степени тяжести.

Ранее редакция сообщала о том, что крыша жилого дома рухнула при пожаре в Новосибирске.