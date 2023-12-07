Крыша жилого дома рухнула при пожаре в Новосибирске

Сегодня, 7 декабря, произошел пожар в частном двухэтажном доме на двух хозяев. Возгорание случилось по адресу улица 3-го Интернационала в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

― В течение 5 минут после выезда первый пожарный расчет прибыл на место вызова. В это время горела кровля по всей площади и второй этаж. Произошло обрушение кровли, ― говорится в сообщении.

Самостоятельно из жилища эвакуировались двое детей и двое взрослых. Сотрудники МЧС сумели вынести из горящего помещения газовый баллон. Также существует угроза распространения огня на ближайшую постройку. На данный момент ликвидацией пожара занимается 16 человек и 4 единицы техники.

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