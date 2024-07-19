Три инвестпроекта более чем на два млрд рублей одобрили в Новосибирской области

Пищепром, логистика, туризм – три инвестпроекта одобрил Совет по инвестициям Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова. Заседание прошло в Правительстве региона 19 июля.

Проект реконструкции АО «Птицефабрика Чикская» уже практически наполовину реализован, причем без снижения объёмов производства птицефабрики.

Его цели и задачи включают в себя оптимизацию затрат и повышение рентабельности производства за счёт снижения себестоимости яйца; автоматизацию производства и минимизацию влияния на производственный процесс человеческого фактора; повышение конкурентоспособности продукции предприятия.

Реконструкция предприятия будет проводится поэтапно до 2030 гг. Так, в прошлом году была построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная мощностью 16 мВт. В апреле-мае текущего года заселены первые два корпуса для содержания ремонтного молодняка. В июле был введён в эксплуатацию ещё один корпус для содержания молодняка, а также корпус для содержания кур-несушек; до конца года введут ещё три корпуса и завершится реконструкция одного.

Отмечается, что инвестиционная стоимость проекта – 2,352 млрд рублей. При его реализации будет создано 91 рабочее место.

«Строительство индустриально-логистического парка в Новосибирском районе, на территории Мичуринского сельсовета» (инициатор – ООО «Тайм-Логистик») — это второй инвестиционный проект.

Общий объём инвестиций в создание нового ПЛП близ посёлка Элитный – 605 млн руб. В ходе реализации проекта будет создано 151 рабочее место. Общая сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области за 2025–2030 гг. составит 192,5 млн руб.

Третий инвестпроект – строительство туристического объекта «Лаки Глэмпинг» на территории Новосибирского района. Инициатор – ООО «Мадам Эль».

Будет возведён 61 модуль размещения. Модули представляют собой небольшие домики-номера повышенной комфортности. В ноябре этого года планируется ввод в эксплуатацию всех номеров. Ожидается, что на территории глэмпинга возведут круглогодичный СПА-комплекс с открытым подогреваемым бассейном. Общий объём собственных инвестиций «Мадам Эль» в проект превышает 200 млн рублей. Объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области за 2023-2029 гг. составит 86 млн руб.