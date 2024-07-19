«Гнилье конфискуется с гниловозками»: почти тонну фруктов и 5 автомобилей забрали у мигрантов в Новосибирске

В Хилокском микрорайоне Новосибирска у иностранных специалистов изъяли 760 кг фруктов и овощей, а также 5 автомобилей. С рейдом в скандальный микрорайон прибыли сотрудники районной администрации и департамента потребительского рынка.

— Пресечена незаконная торговля продуктами. Нарушители торговали фруктами и овощами из багажников автомобилей. За торговлю в неустановленных местах в отношении продавцов были составлены административные протоколы, — сообщили в мэрии Новосибирска.

В городской администрации подчеркнули, что борьба с несанкционированной торговлей на Хилокской продолжится.

Жители микрорайона, ставшие очевидцами конфискации, выразили благодарность властям.

— Обнаглевшие тожероссияне облюбовали зачищенную нами территорию жрален. И каждый вечер устраивают там базар с гнилыми овощами и лепешками, куда без них. Но видимо терпение у администрации лопнуло окончательно от нашего натиска.

И гнилье теперь конфискуется вместе с гниловозками! Респект и уважение тому кто это придумал, — прокомментировали происходящее новосибирцы.

Ранее редакция сообщала о том, что полицейские изъяли 529 килограммов овощей и фруктов у торговцев в Дзержинском районе Новосибирска. Нарушения были выявлены на улицах Лежена и Трикотажной. На нарушивших закон продавцов составили административные протоколы.