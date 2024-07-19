«Гнилье конфискуется с гниловозками»: почти тонну фруктов и 5 автомобилей забрали у мигрантов в Новосибирске

В Хилокском микрорайоне Новосибирска у иностранных специалистов изъяли 760 кг фруктов и овощей, а также 5 автомобилей. С рейдом в скандальный микрорайон прибыли сотрудники районной администрации и департамента потребительского рынка.
— Пресечена незаконная торговля продуктами. Нарушители торговали фруктами и овощами из багажников автомобилей. За торговлю в неустановленных местах в отношении продавцов были составлены административные протоколы, — сообщили в мэрии Новосибирска.
В городской администрации подчеркнули, что борьба с несанкционированной торговлей на Хилокской продолжится.
Жители микрорайона, ставшие очевидцами конфискации, выразили благодарность властям.
— Обнаглевшие тожероссияне облюбовали зачищенную нами территорию жрален. И каждый вечер устраивают там базар с гнилыми овощами и лепешками, куда без них. Но видимо терпение у администрации лопнуло окончательно от нашего натиска.
И гнилье теперь конфискуется вместе с гниловозками! Респект и уважение тому кто это придумал, — прокомментировали происходящее новосибирцы.
Ранее редакция сообщала о том, что полицейские изъяли 529 килограммов овощей и фруктов у торговцев в Дзержинском районе Новосибирска. Нарушения были выявлены на улицах Лежена и Трикотажной. На нарушивших закон продавцов составили административные протоколы.
Источник фото и видео: группа «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в ВКонтакте.
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