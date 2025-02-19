Три новосибирских университета вошли в рейтинг лучших региональных IT-вузов

Три новосибирских университета вошли в пятёрку лучших ИТ-вузов в регионах России. Рейтинг был составлен АНО «Цифровая экономика» на основе исследования 304 высших учебных заведений страны.
Среди них:
Первое место в списке занял Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. В топ-10 также вошли другие известные университеты, активно развивающие цифровые направления и сотрудничающие с крупными технологическими компаниями. Это позволяет студентам уже во время учёбы участвовать в реальных проектах и стажировках.
В итоговом рейтинге вузов среди учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга первое место занял Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Также в число лидеров вошли МИРЭА, МФТИ, МИФИ, НИУ ВШЭ, Университет ИТМО, МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбПУ.
Ранее редакция сообщала о том, что более 50 компаний Новосибирска вошли в Рейтинг работодателей России. В одной из категорий новосибирцы попали в тройку лучших.
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