Три новосибирских университета вошли в рейтинг лучших региональных IT-вузов

Три новосибирских университета вошли в пятёрку лучших ИТ-вузов в регионах России. Рейтинг был составлен АНО «Цифровая экономика» на основе исследования 304 высших учебных заведений страны.

Среди них:

НГТУ занял второе место в рейтинге.

НГУ расположился на третьей позиции.

СибГУТИ оказался на 15-й строчке.

Первое место в списке занял Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. В топ-10 также вошли другие известные университеты, активно развивающие цифровые направления и сотрудничающие с крупными технологическими компаниями. Это позволяет студентам уже во время учёбы участвовать в реальных проектах и стажировках.

В итоговом рейтинге вузов среди учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга первое место занял Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Также в число лидеров вошли МИРЭА, МФТИ, МИФИ, НИУ ВШЭ, Университет ИТМО, МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбПУ.

Ранее редакция сообщала о том, что более 50 компаний Новосибирска вошли в Рейтинг работодателей России. В одной из категорий новосибирцы попали в тройку лучших.