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Три новосибирских университета вошли в рейтинг лучших региональных IT-вузов

  • 19/02/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Три новосибирских университета вошли в рейтинг лучших региональных IT-вузов
Всего в рейтинге участвовали более 300 учебных заведений

Три новосибирских университета вошли в пятёрку лучших ИТ-вузов в регионах России. Рейтинг был составлен АНО «Цифровая экономика» на основе исследования 304 высших учебных заведений страны.

Среди них:

  • НГТУ занял второе место в рейтинге.
  • НГУ расположился на третьей позиции.
  • СибГУТИ оказался на 15-й строчке.

Первое место в списке занял Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. В топ-10 также вошли другие известные университеты, активно развивающие цифровые направления и сотрудничающие с крупными технологическими компаниями. Это позволяет студентам уже во время учёбы участвовать в реальных проектах и стажировках.

В итоговом рейтинге вузов среди учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга первое место занял Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Также в число лидеров вошли МИРЭА, МФТИ, МИФИ, НИУ ВШЭ, Университет ИТМО, МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбПУ.

Ранее редакция сообщала о том, что более 50 компаний Новосибирска вошли в Рейтинг работодателей России. В одной из категорий новосибирцы попали в тройку лучших.

Источник фото: Freepik / Автор – standret

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Рубрики : Образование

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : рейтинг ИТ вузы


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