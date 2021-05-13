Сервисы, которые помогут подобрать кредит

Последний пункт такой же важный, как и первые два, но если спланировать бюджет и понять, насколько вам нужен кредит, вы можете самостоятельно, то вот сравнить поставщиков кредитных услуги и выбрать оптимальный кредитный продукт своими силами получается не всегда.

Есть три основных инструмента для анализа рынка кредитов – это официальные ресурсы организаций, сервис сравнения банковских услуг в Смоленске или вашем городе, а также кредитные калькуляторы.

Официальные ресурсы

Перед тем как подписать кредитный договор, а желательно – пораньше, внимательно изучите информацию, как в самом документе, так и на официальном сайте кредитной организации. С определенной долей скепсиса относитесь к рекламной информации, а в случае необходимости – уточняйте детали у консультантов.

Сервисы сравнения

Независимые источники информации, которые не сотрудничают с конкретными банками и МФО (по крайней мере, явно), предлагают инструменты для объективного сравнения кредитных продуктов.

Здесь вы найдете поисковые фильтры по категориям, а также сможете на одной странице сравнить несколько популярных кредитных карт или ипотечных программ. Это удобно, а также в теории позволяет сэкономить тысячи рублей на выборе именно того кредита, который вам подходит.

Кредитные калькуляторы

Если сервисы сравнения больше подходят для анализа поставщиков услуг, то онлайн калькуляторы дают возможность рассчитать условия кредита, который вам подходит. Они дают возможность рассчитать месячный платеж, который не станет кабалой для семейного бюджета, учитывая свободный капитал и уже имеющиеся платежи.

Кроме того, с функциональным калькулятором можно рассчитать сроки, сумму кредита, тип платежей, размер увидеть размер переплаты и максимальную кредитную ставку, которую вы можете себе позволить.

Заключение

Обязательно потратьте время на то, чтобы сравнить разные кредитные организации и разные кредитные продукты, доступные вам, как заемщику, в вашем регионе. Не спешите брать деньги в долг, не определив, сможете ли вы вернуть кредит в срок, чтобы будет, если ваши финансовые потоки вдруг прекратятся, так ли вам нужна запланированная покупка, на которую вы берете кредит. Если кредит действительно нужен, воспользуйтесь сервисами-агрегаторами для сравнения и онлайн калькуляторами для расчета кредита, и не забудьте внимательно прочитать договор.