Повышение пенсий с 1 марта: кому и насколько

В этом году сумма страховой части пенсии неработающих граждан увеличится на 1572 руб. Таким образом средний размер выплат для неработающих пенсионеров составит 22 605 руб. А средний размер страховой пенсии по старости — на 1631 руб. (23 449 руб). Мера коснется неработающих пенсионеров, людей старше 80 лет, инвалидов первой группы, передает газета «Известия».

Следует отметить, что повышение произойдет независимо от страховых взносов, стажа работы и количества пенсионных баллов. При этом фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет равна 16 269 руб.

Кроме того, на удвоенную доплату к страховой пенсии по инвалидности могут рассчитывать инвалиды первой группы. Но те их них, кому исполнится 80 лет, могут получить доплату только по одному из критериев: либо за возраст, либо за инвалидность, уточняет издание.

Выплаты индексируются в автоматическом порядке, поэтому обращаться в Социальный фонд России ненужно.

Ранее редакция сообщала, что с 1 апреля пенсии повысят гражданам, которые за свою трудовую деятельность не смогли набрать необходимое число баллов, чтобы получать страховую пенсию, а также инвалиды и граждане, потерявшие кормильца, если они не работали или имели небольшой трудовой стаж.