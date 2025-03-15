Три самые маленькие квартиры Сибири нашли в Новосибирске

Из 116 городов Сибирского федерального округа только в двух — Новосибирске и Красноярске — можно купить новое жилье площадью до 20 кв. м. Об этом сообщили аналитики агентства Циан, проанализировав предложения новосибирских застройщиков.

На втором месте в топ-10 по площади в Новосибирске нашли сразу два объекта. Первый расположен в ЖК «Пшеница» (ГК Брусника) — это квартира площадью 19,48 кв. м. Второй — в ЖК «Русское солнце» (ГК Стрижи), 19,6 кв. м.

На десятом месте квартира в городе Обь Новосибирской области. Это ЖК «Свои люди» (ООО СЗ «ЖК ОБЬ») площадью 24,45 кв м.

Цены на такие квартиры в Новосибирске варьируются от 4,12 млн до 5,8 млн.

Первое место в топе заняла студия размером 17,45 кв. м в Красноярске. Это жилой комплекс «Премьер парк» (ООО «СЗ «Сказочный город»).

Напомним, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило региональным властям согласовывать новые проекты с площадью квартир-студий не менее 28 кв. м. Пока это носит рекомендательный характер, но по сути является продолжением прошлогоднего указа президента Владимира Путина о повышении обеспеченности жильем до 33 кв. м на человека к 2030 году и до 38 кв. м к 2036-му.

Если следовать рекомендациям Минстроя, то минимальная площадь студий должна начинается от 28 кв. м, однокомнатных квартир — от 36 кв. м, двухкомнатных — от 49 кв. м, а трехкомнатных — от 66 кв. м.

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, ранее отмечал, что в новых комплексах на окраинах мегаполиса появились совсем маленькие студии, где цена пробила планку 175 тысяч рублей за квадрат. По его словам, за последние 10 лет в городе построили больше 100 000 однокомнатных квартир и студий.

Ранее редакция сообщала о том, что ограничение на площадь квартир в новостройках города уже есть в техрегламенте. Но пока их соблюдение — добрая воля застройщика, а также ответственность проектировщика.