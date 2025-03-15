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Новосибирским домохозяйкам планируют выплачивать прожиточный минимум

  • 15/03/2025, 18:30
Новосибирским домохозяйкам планируют выплачивать прожиточный минимум
Получать выплату смогут граждане РФ, занимающиеся исключительно домашним хозяйством

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию ЛДПР, Ярослав Нилов предложил узаконить ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума россиянам, ведущим домашнее хозяйство.  Соответствующий законопроект уже подготовлен к внесению в Госдуму.

Рассчитывать на выплату смогут граждане, постоянно проживавшие в РФ совместно с членами семьи и занимающиеся только домашним хозяйство. В документе даже перечислены обязанности, который должен выполнять потенциальный получатель пособия – это приготовление еды, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры и так далее. Помимо этого, в обязанности домохозяйки входит уход за детьми, достигшими возраста 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также за престарелыми родителями, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.

При этом, людям, которые недавно приобрели гражданство РФ, пособие не полагается.

—  Они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России с даты приобретения гражданства. Также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим и налог на профессиональный доход, — уточнил Нилов в пояснительной записке.

Но и на этом ограничения не заканчиваются. Рассчитывать на такую госпомощь смогут лишь те, у кого размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума. И даже при условии, что все требования соблюдены, получать выплату можно будет только 6 месяцев. По истечении этого срока можно будет снова новое заявление о ее назначении.

Напомним, с 1 января 2025 года прожиточный минимум для трудоспособного населения в Новосибирской области составляет 18 942 рубля в месяц. По данным Новосибирскстата, средняя номинальная начисленная зарплата в регионе за 2024 год составила 75 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что условия выплаты пособий многодетным назвали в Новосибирской области. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : пособие


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