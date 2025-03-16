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Цены на билеты из Новосибирской области в феврале значительно выросли

  • 16/03/2025, 09:25
Автор: Ольга Кирсанова
Цены на билеты из Новосибирской области в феврале значительно выросли
Проезд в плацкартном вагоне подорожал более чем на 20%

В Новосибирской области цены на проезд в пассажирском транспорте дальнего следования в феврале 2025 года значительно выросли.

По данным Новосибирскстата, за месяц билеты на плацкартный вагон скорого фирменного поезда подорожали на 22%, а на плацкарт скорого нефирменного поезда — на 20,5%. Скачок цен также коснулся и междугородних автобусов и составил 13%. При этом услуги аренды автомобилей стали дешевле на 2,2%.

В сфере зарубежного туризма на 9,9% выросли цены на поездки в Беларусь. Путешествия в страны Закавказья стали дороже на 9,2%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 3,4%. Во внутреннем туризме поездки на Черноморское побережье стали дороже на 12,2%.

Напомним, перед Новым годом жители Новосибирска  уже столкнулись с повышением цен на проезд в метро и наземном общественном транспорте,  где одна поездка подорожала сразу на пять рублей — до 40 рублей. А 1 января вступил в силу приказ департамента по тарифам Новосибирской области, который ввёл новые цены на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. В соответствии с документом стоимость проезда в электричках выросла на 9-18%, а до большинства станций — на 11-14%. Таким образом, минимальная стоимость проезда в пределах 1 и 2 тарифной зоны (до 15 км) подорожала на пять рублей и составила также 40 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что представители Новосибирской области и Республики Узбекистан договорились расширить сотрудничество в сфере туризма. В частности, планируется увеличить количество авиарейсов между Ташкентом и Новосибирском. Это решение лоббирует туристический бизнес.

Фото Flickr: автор Gensa Gensa

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Рубрики : Общество Туризм

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : рост цены билетов Новосибирскстат


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