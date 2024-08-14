Три школьницы из Новосибирска вошли в топ-100 лучших блогеров страны

Три новосибирских школьницы отправятся на Дальний Восток и станут участниками смены «Знание.Авторы». Выборка шла из юных блогеров по всей стране. Всего в смене примут участие порядка ста человек.
Из Новосибирска отправятся Полина Серых и Виолина Богданчикова, а также Софья Туманова. Они успешно прошли конкурсный отбор, выполнив творческие задания. Например, им нужно было снять видео, в котором они рассказывают о своих знаниях в любой области.
– Все ребята очень ответственно и с большим энтузиазмом подошли к выполнению творческих заданий. Выбрать лучших авторов контента в социальных сетях для поездки в ВДЦ «Океан» действительно было непросто, — отметила заместитель генерального директора Российского общества «Знание» по развитию Ирина Карих.
В смене «Знание.Авторы» примут участие блогеры в возрасте от 14 до 17 лет из 35 регионов России.
Участников научат создавать качественный просветительский контент и продвигать его. Кроме того, им помогут преодолеть стеснение и страх перед критикой и неудачами.
Ранее редакция сообщала о том, что в школах Новосибирска растет спрос на медиапедагогов.
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